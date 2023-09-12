Впервые после пандемии коронавируса в Хабаровске приняли делегацию Управления по делам архивов провинции Хэйлунцзян. Участники встречи провели рабочее совещание по обмену опытом в цифровизации архивных документов, также состоялся традиционный обмен копиями документов, которые хранятся в Госархивах Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян.

Дружеские отношения между архивистами Хабаровского края и китайской провинции завязались в 2011 году. За это время коллеги поделились десятками документов, которые рассказывают о возведении КВЖД, строительстве русского города в Китае — Харбина и российской эмиграции в Китае. Спустя три пандемийных года очные встречи возобновились. От правительства Хабаровского края к участникам рабочего совещания обратился заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

— Прочные двусторонние отношения России и КНР – основной фундамент для развития тесного сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сфере архивного дела. Как неоднократно подчёркивал Президент России Владимир Путин, вопросы сохранения памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущения попыток фальсификации истории, патриотического воспитания молодежи всегда должны быть в фокусе нашего внимания. В данном ключе крайне важным является сохранение исторической памяти на основе беспристрастного анализа подлинных документов, хранящихся в Госархивах России и Китая, — отметил Евгений Никонов.

В течение последних нескольких лет архивисты провинции Хейлунцзян ведут работу по упорядочению и сохранению документов «старого русского архива». Воссоздаются материалы, связанные с развитием политики, экономики, культуры и других областей города Харбина за период с 1903 по 1940 гг. В целом, по оценке экспертов, количество таких документов варьируется от 5 до 14 тысяч.

Об опыте обмена материалами рассказала заведующая сектором научного использования документов Госархива Хабаровского края Лариса Салеева.

— Казалось бы, о строительстве Харбина и его русской истории уже практически всё известно и написано, но «белые пятна2 еще остаются. Недавно в качестве обмена мы получили от китайских коллег очень интересную копию книги Иннокентия Чарова «Харбин». Там много фактов, которые нам известны, но при внимательном прочтении мы обнаружили неизвестные ранее фотографии русского писателя и философа Всеволода Иванова, фотографии тех времён, когда он жил в Шанхае. За всю свою профессиональную деятельность я таких фотографий не видела ни в одном из биографических справочников о писателе, — рассказала Лариса Салеева.

Целью этой рабочей встречи стал обмен опытом по вопросам информатизации архивов: специлисты Хабаровска и провинции Хэйлунцзян проводят совместные виртуальные выставки с использованием электронных документальных копий и фотодокументов. Кроме того, как поделился информацией начальник Управления по делам архивов провинции Хэйлунцзян Су Юйсинь, его коллеги привезли в Хабаровск более 30 копий архивных документов.

— Эти документы и фотографии рассказывают о развитии дружественных отношений между СССР и КНР в 1915-1917 годы прошлого века. Всего мы привезли более 30 копий высокого качества. Сотрудничество с Хабаровским архивом для нас очень важно. Вместе мы сохраняем общую историю наших стран, — отметил Су Юйсинь.

Обмен историческими материалами продолжится.

Напомним, ранее по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва в адрес Секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян господина Сюй Циня было направлено письмо о содействии в получении копий эмигрантских документов из архивов Харбина. Глава региона отметил, что коллекция документов русской эмиграции в Северной Манчжурии — так называемая «Харбинская Россика» — важная часть архивного наследия России.