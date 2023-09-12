Хабаровский край будет наращивать свое присутствие в линейке мероприятий Фонда «Росконгресс». Это предусматривает соглашение о сотрудничестве правительства края с Фондом, которое было подписано сегодня на полях Восточного экономического форума. Подписи под документом поставили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

– Фонд является крупнейшим организатором выставочных и общественных мероприятий, а также реализует проекты, направленные на укрепление национальных интересов России. Уверен, что совместная работа, основанная на опыте и профессиональных компетенциях участников соглашения будет способствовать повышению узнаваемости бренда «Хабаровский край» как внутри страны, так и за ее пределами, – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Ключевой задачей соглашения является создание условий для продвижения событийного и делового потенциала региона на внутреннем и международном рынках, а также разработка событийного паспорта региона при поддержке Национального конгресс-бюро России.

– Первая договоренность о подписании соглашения была достигнута на II Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток», который прошел в Хабаровске при поддержке Фонда и Российского туристического форума «Путешествуй!» в августе 2023 года. Для эффективного и комплексного продвижения возможностей региона, популяризации межрегионального туризма и привлечения в регион иностранных гостей необходима дальнейшая взаимная интеграция конгрессно-выставочных мероприятий туристской направленности, – отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Также сегодня на ВЭФ был подписан Меморандум о развитии туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали. Помимо Хабаровского края, участниками нового проекта «БАМ туристический», который приурочен к празднованию 50-летия магистрали, станут Амурская область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия.

– Туристский обмен подразумевает как прием групп туристов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так и организацию путешествий на космодром «Восточный», озеро Байкал, «Полюс холода» и в другие места. Будем работать и над созданием новых общих маршрутов, которые позволят туристам ближе познакомиться с историей, природой и достопримечательностями Дальнего Востока, – сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Взаимодействие в рамках Меморандума также включает в себя информационный обмен о новых туристских маршрутах, взаимодействие туристско-информационных центров и участие в крупных туристских мероприятиях сторон.