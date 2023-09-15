Сегодня губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын, который прибыл в инженерную столицу Дальнего Востока в рамках своего официального визита в Российскую Федерацию, посетили авиационные заводы Комсомольска-на-Амуре.

Со стороны федерального правительства лидера КНДР сопровождал заместитель Председателя Правительства России – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Руководитель региона, Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и вице-премьер – глава Минпромторга России осмотрели инженерный центр и производственные цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина – филиала Объединенной авиастроительной корпорации, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

Высоких гостей приветствовали сотрудники завода около мемориала Славы заводчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. В фотогалерее почетных гостей инженерного центра КнААЗ представлены фотографии визита на завод в августе 2002 года председателя КНДР Ким Чен Ира. В конструкторском подразделении предприятия инженеры продемонстрировали цифровые технологии, которые используются при создании современных самолетов.

Михаил Дегтярев, Ким Чен Ын и Денис Мантуров осмотрели агрегатное-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Производственная линия выстроена по поточному принципу, что позволяет максимально эффективно обеспечить технологический процесс и сократить до минимума сроки сборки.

Также делегация высоко оценила технологические мощности, обновленные в результате модернизации и техперевооружения предприятия – это механообрабатывающее производство и цех специальных покрытий.

Гостям продемонстрировали участки, где ведется работа в рамках кооперации по импортозамещенному Суперджет 100 (SJ-100) – на КнААЗ изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории другого предприятия – производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Там сейчас проходят испытания самолета SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с российскими двигателями ПД-8. Также в цехе сборки находятся первые серийные машины, которые будут поставляться в авиакомпании в полностью российском облике.

В завершение программы почетные гости оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.

Губернатор Хабаровского края напомнил, что товарищ Ким Чен Ын и весь народ КНДР — давние друзья и надежные партнеры России.

— Отец Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына – Великий руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ир – посещал с визитом столицу нашего региона, а также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина. Товарищ Ким Чен Ын — достойный продолжатель дела своего отца и деда, основателя Корейской Народно-Демократической Республики товарища Ким Ир Сена. Наши отцы и деды вместе сражались с японским милитаризмом, наша страна поддерживала Северную Корею в борьбе с имперскими амбициями США в 1950-х, а сегодня мы сообща противостоим давлению коллективного Запада, — заявил Михаил Дегтярев.

Глава региона выразил уверенность, что совместными усилиями оба государства будут и впредь отстаивать идеалы свободы и многополярного мира.

— Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета, — отметил Денис Мантуров.