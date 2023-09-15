В Хабаровском крае утвердили новый прожиточный минимум на 2024 год.

В следующем году его величина на душу населения увеличится по сравнению с 2023 годом на 4% и составит 19 937 рублей. В том числе: для трудоспособного населения – 21 731 рубль, для пенсионеров – 17 146 рублей, для детей – 21 965 рублей.

Напоминаем, прожиточный минимум применяется при расчете величины мер социальной поддержки населения, таких как: выплаты пособий на детей, государственная помощь на основе социального контракта, социальные доплаты к пенсии. Постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Постановление Правительства Хабаровского края от 4 сентября 2023 г. № 396-пр опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края.