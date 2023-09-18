Со вступительным словом к гостям обратилась директор Музея изобразительных искусств Ковалева Любовь Васильевна. Она поздравила сотрудников Комсомольского заповедника с грядущим юбилеем (3 октября охраняемой территории исполняется 60 лет) и передала право перерезать красную ленточку Екатерине Кондратьевой – начальнику отдела экологического просвещения Комсомольского заповедника.

«Фотовыставка задумывалась как передвижной проект, который будет находиться в постоянном развитии в ближайшие годы, — комментирует Екатерина Кондратьева, — мы надеемся, что она «побывает» в общественных местах Комсомольска-на-Амуре и других районах Хабаровского края».

Пройдя в выставочный зал, гости выставки смогли насладиться снимками редких видов животных и растений, захватывающими пейзажами и, конечно, видами Горина – главной реки Комсомольского заповедника. Фотографии были сделаны учеными, профессиональными фотографами-натуралистами и любителями, в том числе сотрудниками особо охраняемой природной территории. Всем желающим рассказали краткую историю каждого снимка и интересные факты, связанные с ним.

Мероприятие проходило при поддержке Фонда развития г. Комсомольска-на-Амуре. Посетить фотовыставку «Горин – река жизни» можно в Музее изобразительных искусств до 8 октября.