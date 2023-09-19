Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1978 г.р. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в январе 2023 года один из соседей в коммунальной квартире по улице Кирова в городе Хабаровске предположил, что у другого в комнате хранятся денежные средства. Вооружившись молотком, мужчина напал на соседа, нанеся ему множественные удары по голове, рукам и ногам. Из кошелька потерпевшего он похитил 23 тыс. рублей. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных травм скончался.

В ходе расследования допрошены свидетели, получены заключения ряда судебных экспертиз, а также проведены иные следственные действия, результаты которых позволили установить причастность мужчины к совершению инкриминируемых ему преступлений.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.