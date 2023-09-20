В Хабаровском крае продолжается благоустройство городов и поселений в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В этом году сдано уже 57 новых общественных пространств в 40 муниципалитетах региона. Это парки, скверы, площади, пешеходные зоны, которые жители выбрали во время ежегодного всероссийского онлайн голосования.

– Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркивает, что «главное для нас – это создание комфортной городской среды не только в крупных центрах, но и на всей территории страны, чтобы у всех регионов было больше стимулов для изменений». И мы продолжаем успешно реализовывать нацпроект, создавая современные комфортные общественные пространства на территории всего Хабаровского края, – отметили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Так, в день 125-летия села Георгиевка состоялось праздничное шествие и открытие территории «Площадка Слава», расположенной по пер. Клубному. Общая стоимость работ составила более 4,3 млн рублей. На новой площадке прошла праздничная программа, спортивные соревнования и развлекательные конкурсы, файер-шоу и фейерверк. В рамках благоустройства уложена брусчатка, установлена топиарная композиция «Солдатская каска», лавочки и урны.

В селе Бичевая состоялось торжественное открытие двух новых общественных территорий «Факел» и «Активист» – универсальной волейбольной площадки с искусственным покрытием и беговой дорожки, общей стоимостью почти 4,4 млн рублей. Обе общественные территории обустроили возле хоккейной коробки у школы, в результате получился единый спортивный комплекс. Молодежь по достоинству оценила такой подарок, во время открытия там состоялись дружеские турниры по волейболу и другие состязания.

В день празднования 85-летия села Рощино прошло торжественное открытие сквера «Майский», который стал в 2022 году победителем в рейтинговом голосовании. Там соорудили крытую сцену. Стоимость проекта составила более 2,5 млн рублей.

Всего до конца года в крае благоустроят 87 общественных территорий. На эти цели выделено 337 млн рублей.