Преференциальные режимы Территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) стали главным базисом социально-экономического развития Хабаровского края. Такую оценку дали в министерстве экономического развития региона. За 8 лет их действия они принесли субъекту инвестиций на 207 млрд рублей. При этом сумма налоговых поступлений от резидентов за этот период составила 9,5 млрд рублей.

— С вводом новых преференциальных режимов в Хабаровском крае появились условия для формирования благоприятного инвестиционного климата, что стало основой опережающего роста привлечения инвестиций. Режимы позволяют крупному бизнесу комфортно входить в экономику нашего региона, создавать серьезные мощности и производить большие объемы продукции, что дает добавленную стоимость. Сейчас в лидерах: логистика, пищевая промышленность, производство строительных материалов, IT сектор. К примеру, режим ТОР в Хабаровском крае насчитывает 34 площадки площадью 617 тысяч гектаров, расположенных в 10 муниципальных районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Режим СПВ охватывает Ванинский и Советско-Гаванский районы и акватории местных морских портов, — пояснили в минэкономразвития края.

Напомним, что режимы ТОР и СПВ были запущены на Дальнем Востоке с 2015 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Первые в стране ТОР открылись именно в Хабаровском крае. Режим СПВ заработал в регионе годом позже. Развитием и ТОР, и СПВ занимается заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

— Динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель. Если с 2014 года по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке — 39%», — заявил в этом году на пленарной сессии Восточного экономического форума Президент РФ Владимир Путин.

В 2022 году, несмотря на мощное санкционное давление, количество резидентов ТОР в Хабаровском крае увеличилось на 20 соглашений, а в 2023 году – еще на 12. В настоящее время в крае действуют 99 резидентов ТОР и 25 резидентов СПВ. Общий объем инвестиций заявлен в размере 473 млрд рублей: 287,3 млрд рублей — резидентами ТОР, 185,6 млрд рублей – резидентами СПВ. Планируется создать 18 тысяч рабочих мест. Фактически освоено: резидентами ТОР — инвестиций на 156,5 млрд рублей, резидентами СПВ на 50,6 млрд рублей.

В 2023 году образовано три новых площадки ТОР для реализации инвестпроектов ООО «ВБР-Трейд», ООО «Тумнинский прииск» и под комплексную жилую застройку «Дальневосточный квартал». В планах создание еще ряда перспективных площадок ТОР, где будут реализованы инвестиционные проекты в сфере логистики и производства стройматериалов (в Хабаровске), туризма (в Хабаровском районе), развития портовой инфраструктуры (в Николаевске-на-Амуре), сельского хозяйства (в Вяземском районе).