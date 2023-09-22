Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «г, д, з» ч. 2ст. 126 УК РФ (похищение человека).
По предварительным данным, 20 сентября 2023 года в дневное время с улицы в с. Некрасовка Хабаровского района неустановленный мужчина похитил и удерживал в неизвестном месте 15-летнего подростка, где причинил ему телесные повреждения и высказывал требования о передаче денежныхсредств.
В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и процессуальные действия, принимаются все меры к установлению лица, причастного к совершению преступления. С подросткомработают специалисты-психологи.
Эта запись была опубликована 22.09.2023в 16:35. В рубриках: Общество.
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