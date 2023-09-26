Спортивные клубы разработал свою программу лояльности для владельцев карты жителя Хабаровского края. Так, хоккейный клуб «Амур» и футбольный клуб «СКА-Хабаровск» предоставляют 5% скидку на атрибутику, а клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» — 15% скидку на билеты.

Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» – это многофункциональный инструмент на базе банковской карты платежной системы «Мир». Включает в себя возможности банковской, транспортной, социальной и бонусной карты, а также может выступать носителем квалифицированной электронной подписи гражданина. Карта предоставляет доступ к скидкам и бонусам от партнеров, а также выгодным предложениям платежной системы «Мир».

Участниками флагманского проекта являются почти 7 тысяч человек. Общее количество компаний-партнеров приближается к семидесяти, восемь из них являются спортивными организациями. С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на сайте проекта или в мобильном приложении. Также работает единый телефон службы поддержки проекта: (4212) 402-111. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в рабочие дни.

Напомним, что владельцы карт жителя «Муравьев-Амурский» будут получать кэшбэк за оплату проезда в регионе в размере 10 рублей. Акция продолжит действовать еще весь октябрь. Такую программу лояльности подготовил для жителей региона еще один банк, присоединившийся к флагманскому проекту губернатора Хабаровского края.