Спортивные клубы разработал свою программу лояльности для владельцев карты жителя Хабаровского края. Так, хоккейный клуб «Амур» и футбольный клуб «СКА-Хабаровск» предоставляют 5% скидку на атрибутику, а клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» — 15% скидку на билеты.
Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» – это многофункциональный инструмент на базе банковской карты платежной системы «Мир». Включает в себя возможности банковской, транспортной, социальной и бонусной карты, а также может выступать носителем квалифицированной электронной подписи гражданина. Карта предоставляет доступ к скидкам и бонусам от партнеров, а также выгодным предложениям платежной системы «Мир».
Участниками флагманского проекта являются почти 7 тысяч человек. Общее количество компаний-партнеров приближается к семидесяти, восемь из них являются спортивными организациями. С полным перечнем партнеров можно ознакомиться на сайте проекта или в мобильном приложении. Также работает единый телефон службы поддержки проекта: (4212) 402-111. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Напомним, что владельцы карт жителя «Муравьев-Амурский» будут получать кэшбэк за оплату проезда в регионе в размере 10 рублей. Акция продолжит действовать еще весь октябрь. Такую программу лояльности подготовил для жителей региона еще один банк, присоединившийся к флагманскому проекту губернатора Хабаровского края.
Эта запись была опубликована 26.09.2023в 10:43. В рубриках: Общество.
- В Хабаровском крае в рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства похищения подростка
- Режимы ТОР и СПВ принесли Хабаровскому краю инвестиций на 207 млрд рублей
- В Хабаровском крае открывают новые общественные территории
- Треть дальневосточников увеличила траты на отпуск в этом году
- В Музее изобразительных искусств состоялось открытие фотовыставки «Горин – река жизни»