Партия извещателей в 23 тысячи штук поступила на склады комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. Датчики, оповещающие о задымлении, закупили по поручению губернатора края Михаила Дегтярева. Их будут устанавливать в жилье социальных категорий граждан. Для этого в ближайшее время все приборы передадут в муниципалитеты. На покупку из бюджета региона было выделено почти 8 млн рублей.

— Проблема пожаров в жилье по-прежнему стоит на повестке дня. С начала года на территории края в жилом секторе зарегистрировано более 4,9 тысячи пожаров. В них погибло 58 человек. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а также нарушение правил использования печного и электрооборудования. Поэтому губернатором было решено отдельно взять под защиту многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также в социально опасном положении. Им будут бесплатно устанавливать дымоуловители, – рассказал Александр Влазнев, начальник отдела пожарной безопасности краевого комитета по гражданской защите.

С наступлением осенне-зимнего периода количество возгораний может еще возрасти, так как люди начинают активно использовать обогревательные приборы. При этом основной причиной гибели людей на пожарах является отравление дымом.

— Автономный пожарный извещатель при появлении дыма издает громкий звуковой сигнал. Он может оповестить и разбудить даже спящего человека. Установить прибор можно даже самостоятельно – он крепится под потолком и прост в эксплуатации, — отметил Александр Влазнев.

Важно, что с 1 марта этого года вступили в силу изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации. В жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, обязательно должны быть установлены автономные дымовые пожарные извещатели.