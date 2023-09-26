В г. Бикин сдали два многоквартирных дома, построенных по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев держит на личном контроле реализацию этой программы. В марте текущего года в рамках рабочей поездки глава региона проинспектировал стройплощадку в г. Бикин. На объекте он встречался с будущими жильцами и оценил ход работ. Накануне по поручению Михаила Дегтярева новоселам вручены ключи от квартир.

Многоквартирные дома возведены с использованием новых отечественных технологий и оснащены приборами учета коммунальных ресурсов, комплексами вентиляции. Также в подъездах установлены подъемные механизмы для инвалидов-колясочников и маломобильных граждан.

– В новостройках 48 и 33 квартиры. Возле домов установлены детские игровые и спортивный комплексы. Также предусмотрены парковочные места, все пешеходные дорожки и дворовые проезды заасфальтированы, – отметила министр ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова.

Отметим, что в рамках адресной программы переселения из жилфонда, который был признан аварийным до 1 января 2017 года, в Хабаровском крае с 2019 года жилищные условия улучшили 3894 человека.