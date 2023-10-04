Более 360 тонн палочек для еды отправлено на экспорт в Китай из Хабаровского края

За девять месяцев 2023 года сотрудниками Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на экспорт из Хабаровского края оформлено 364 тонны палочек для еды, которые используются в странах Азии как традиционный столовый прибор.

Экспортный груз отправлялся железнодорожным транспортом из Хабаровского края через Пункт пропуска «Краскино» в Хуньчунь (Китай).

Палочки для еды произведены предприятиями Хабаровского края из осины и березы. В Китае они пользуются большим спросом, поскольку осина и береза лучше всего подходят для их изготовления: древесина не выделяет неприятных на вкус смол, к тому же это прочный и недорогой материал.

При досмотрах подкарантинной продукции нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено. Требования страны-импортера российскими поставщиками соблюдены. На все партии управлением Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты.