Более 360 тонн палочек для еды отправлено на экспорт в Китай из Хабаровского края
За девять месяцев 2023 года сотрудниками Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на экспорт из Хабаровского края оформлено 364 тонны палочек для еды, которые используются в странах Азии как традиционный столовый прибор.
Экспортный груз отправлялся железнодорожным транспортом из Хабаровского края через Пункт пропуска «Краскино» в Хуньчунь (Китай).
Палочки для еды произведены предприятиями Хабаровского края из осины и березы. В Китае они пользуются большим спросом, поскольку осина и береза лучше всего подходят для их изготовления: древесина не выделяет неприятных на вкус смол, к тому же это прочный и недорогой материал.
При досмотрах подкарантинной продукции нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено. Требования страны-импортера российскими поставщиками соблюдены. На все партии управлением Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты.
Эта запись была опубликована 04.10.2023в 13:03. В рубриках: Общество.
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