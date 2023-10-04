Реализация на территории Хабаровского края реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) нацпроекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, находится на постоянном контроле краевого министерства ЖКХ.

Накануне министр профильного ведомства Анжелика Миронова совместно с представителями регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Хабавтотранс ДВ» выехали в частный сектор микрорайона Красная Речка, где продолжается процесс организации централизованных мест сбора пакетов с мусором.

На сегодняшний день в микрорайоне установлено еще 22 емкости для централизованного складирования пакетов с ТКО для жителей 81 дома.

— В настоящий момент мы видим неэффективность практики вывоза мусора от ворот дома. Такие отходы находятся непосредственно на земле и становятся легкой добычей бродячих собак. Работа по определению централизованных мест сбора пакетов с ТКО должна быть продолжена, — подчеркнула министр ЖКХ края Анжелика Миронова.

В районе сложная транспортная доступность и узкие проезды. На шесть улиц и проездов определено четыре точки для сбора пакетов, из них улицы Тобольская, 31; Автобусная, 58г, 86 и 96. Теперь жители частных домов могут вынести пакеты с мусором в специальные тары в любое удобное время. Вывозятся пакеты из таких централизованных мест ежедневно.

Также отметим, что по улице Барнаульской 68, 44, 15 в ближайшее время появятся такие места сбора, схема их расположения уже утверждена.