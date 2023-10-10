Команда Хабаровского края успешно защитила Региональную программу развития экспорта до 2030 года перед федеральными экспертами в Москве. Презентация стала завершающим этапом полугодового обучения управленческой команды края в Школе экспорта АО «Российский экспортный центр», которое проводилось в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В основу разработанной Региональной программы заложены стратегические ориентиры, определенные Президентом РФ Владимиром Путиным в указах о национальных целях развития: к 2030 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

В состав региональной управленческой команды вошли 11 человек – в их числе представители исполнительных органов края, муниципальных образований, краевого Центра поддержки экспорта. Представила региональную программу руководитель управленческой команды края – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Мария Авилова.

— Перед участниками нашей управленческой команды стояла нетривиальная задача: объединить положения регионального экспортного и регионального инвестиционного стандартов, спрямить путь инвестора-экспортера. Это позволило нам оценить все инвестиционные проекты и выявить в них экспортный потенциал, а также объединить все меры поддержки, создать «одно окно» для инвестора-экспортера, – рассказала Мария Авилова.

В формировании программы активно участвовал и краевой бизнес – действующие и перспективные экспортеры. Вместе с бизнесом был проведен аудит инвестиционных проектов, выделены «инвестиции под экспортные контракты». В результате в программу вошли 4 проекта: «Промышленный экспорт», «Экспорт лесопромышленной продукции», «Экспорт агропромышленной продукции», «Экспорт анимации (Анимур. Экспо)». Именно на эти проекты приходится 84 % прироста несырьевого неэнергетического экспорта в крае.

Помимо Хабаровского края в этом году обучение прошли управленческие команды еще 14 регионов: Амурской, Воронежской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Томской, Тульской областей, Республик Карелия, Коми, Крым, Чувашия, Пермского края. По итогам защиты экспертная комиссия определила тройку лучших проектов – одним из них стала программа Хабаровского края.

Работа по Региональной экспортной программе в крае начнется уже с начала 2024 года.

Напомним, образовательная программа АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ» «Экспорт регионов 2.0» реализуется с 2021 года. 2023 год – завершающий год реализации. За три года выпускниками стали представители 45 субъектов РФ.