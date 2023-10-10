Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам реализации проекта ЛМС-901 «Байкал» на Дальнем Востоке и его поставок для АО «Авиакомпания «Аврора». Ожидается, что самолет «Байкал» станет основой современной региональной авиации России, успешно заменит устаревающий легендарный Ан-2, а также будет пользоваться спросом за рубежом. Производство легкомоторного воздушного судна будет налажено в Комсомольске-на-Амуре.

— По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создана единая дальневосточная авиационная компания «Аврора», которая развивает маршруты, увеличивает количество перевозимых пассажиров. Авиакомпании нужны самолёты, в том числе и малые. Было принято решение о создании самолёта «Байкал». Компанией «Аврора» подтверждена потребность в 105 самолётах «Байкал», которые придут на замену Ан-2. Сроки по внедрению в производство ЛМС «Байкал» идут в соответствии с ранее принятыми планами. Вместе с тем уверен, что мы можем проектировать и строить быстрее, – открыл совещание Юрий Трутнев.

Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК») совместно с «Уральским заводом гражданской авиации» (АО «УЗГА») и АО «Авиакомпания «Аврора» доложили о согласовании спецификаций для трёх типов комплектации самолёта ЛМС-901 «Байкал» (для коммерческих перевозок, авиалесохраны и санитарной авиации), включающих поставку 105 самолётов (из них 65 для коммерческих перевозок) до 2030 года, согласовании стоимости самолётов и расчётов для ежемесячных платежей с разбивкой по годам.

Проект «Байкал» разрабатывался с использованием современных технологий и компонентов – основными конструкционными материалами самолета являются алюминиевые сплавы; из композиционных материалов изготовлены элероны, закрылки и руль направления. Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования при этом разрабатывается на принципах модульной архитектуры, что обеспечивает высокий потенциал для последующей модернизации, включая возможность всепогодного применения в простых и сложных метеоусловиях, а также поэтапного изменения состава экипажа сначала с двух до одного пилота, затем – переход на внешнее пилотирование и полностью автономный полёт.

По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил ВЭБ.РФ провести экспертизу стоимости строительства самолёта «Байкал».

— Работа по уточнению базовой стоимости и по уточнению тех опций, которые необходимы компании в целях обеспечения безопасности пассажиров, обеспечения нормального использования воздушного судна, должна завершится в ближайшее время. По результатам этой экспертизы пройдут переговоры между «Уральским заводом гражданской авиации» и заказчиком – руководством авиакомпании «Авроры». И больших каких-то проблем, и рисков по выпуску самолётов нет. Необходимо как можно быстрее начинать выпускать самолёт, – подытожил вице-премьер.

Напомним, что на полях ВЭФ-2023 губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик подписали меморандум о взаимопонимании по эксплуатации в регионе воздушных судов ЛМС-901 «Байкал». Воздушный парк единой Дальневосточной авиакомпании в будущем пополнят 17 легкомоторных многоцелевых самолетов «Байкал», производство которых будет размещено в Комсомольске-на-Амуре. Также здесь разместится сборочный, испытательный цех и авиационный учебный центр по подготовке лётного и технического состава. Базовая стоимость самолёта составляет 178 млн рублей. Ещё 117 млн рублей – дополнительное оборудование. Программу организации производства легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» реализует АО «Уральский завод гражданской авиации».