Соревнования проходили во Владивостоке. Участниками стали более 100 спортсменов из трёх субъектов ДФО.

Сильнейших фехтовальщиков определяли в дисциплинах «шпага», «сабля» и «рапира». В результате спортсмены региона смогли отличиться сразу в двух дисциплинах, став обладателями семи наград разного достоинства.

В личном зачёте в виде состязаний «сабля» победителями чемпионата среди женщин и мужчин стали Алина Кройтор и Матвей Долгачев.

В индивидуальных соревнованиях в дисциплине «шпага» Дарья Иванова завоевала серебряную медаль, Евгения Селионова показала третий результат. Обе спортсменки выполнили норматив кандидата в мастера спорта России.

Кроме того, сборная Хабаровского края первенствовала в командном зачёте среди мужчин и женщин в дисциплине «сабля». Ещё одно золото взяли взрослые спортсменки в категории «шпага».

«Это первый чемпионат Дальневосточного федерального округа за всю историю существования фехтования на Дальнем Востоке. Все тренеры отделения фехтования Краевого Центра Единоборств довольны выступлением наших спортсменов, это были одни из высоких результатов, достигнутых за все время существования этого вида спорта в нашем регионе», – рассказал тренер сборной Олег Жулов.

Впереди у хабаровских фехтовальщиков подготовка к новым престижным стартам. В ноябре они представят регион на Всероссийских соревнованиях в Саратове.