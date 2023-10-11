Хабаровское предприятие ООО «Ген-Компетент» успешно запустило новую производственную линию по производству гладких и текстурированных панелей из высокопрочного бетона. Это удалось благодаря поддержке фонда развития промышленности края.

В начале года предприятие получило льготный займ в размере 16,5 млн рублей, который был направлен на покупку нового современного оборудования. В результате мощности производства выросли в 10 раз, что позволяет производить до 30 000 плит в месяц.

— Мы взяли займ с целью обрести независимость от поставщиков комплектующих, а также увеличить производственные мощности. Для этого купили очень важное для нас оборудование и изменили требования к качеству продукции. Раньше производили 1500 м² в месяц, но сейчас у нас есть возможность производить от 10 до 35 тыс. м², — рассказал директор компании ООО «Ген-Компетент» Сергей Дидык.

Компания занимается производством фасадных панелей из фибробетона на рынке России более шести лет. Фасадные термопанели компании из высокопрочного бетона — это высококачественный материал для отделки фасадов, цоколей и заборов для любых зданий и сооружений. Продукция предприятия поставляется по всей в России, а также экспортируется в Казахстан.

Напомним, что для реализации проектов по приоритетным направлениям российской промышленности предприятия Хабаровского края могут получить поддержку от Фонда развитии промышленности Хабаровского края, и теперь это стало еще проще. Срок рассмотрения заявок на получение льготного кредита сократился почти вдвое и теперь занимает не более месяца. Также в пользу заемщиков изменились условия софинансирования – минимальный обязательный собственный вклад в проект вместо 50 сейчас составляет 20%.

— Мы всегда готовы идти навстречу предприятиям. Ускорение сроков рассмотрения заявок и снижение минимальной суммы собственных вложений – реакция на поступающие к нам обращения. Сейчас мы нацелены на ускорение и автоматизацию всего процесса выдачи займов, – отметила начальник отдела сопровождения и экспертизы проектов фонда Екатерина Ермакова.

Сумма предоставляемых займов — от 5 до 20 млн рублей по льготной ставке от 1 до 5% Получить более подробную информацию о мерах поддержки можно по телефону 8 (800)350-48-27 или на сайте фонда.

Ранее Хабаровский край вошел в число субъектов страны, которые в 2024 году получат поддержку от Правительства России на реализацию региональных программ развития промышленности. На докапитализацию Фонда развития промышленности края выделено 47,5 млн рублей. Дополнительные средства получат еще 72 региона. По оценкам Фонда развития промышленности Хабаровского края, докапитализация позволит расширить программы кредитования компаний, занимающихся импортозамещением, и привлечь в экономику региона до 500 млн рублей инвестиций.