Жители Хабаровского края все более активно заключают социальные контракты с государством. Этот механизм позволяет выйти человеку из сложной финансовой ситуации. С начала года заключено 1450 социальных контрактов. В частности, в Комсомольске-на-Амуре заключено 210 контрактов, выплачено 22,8 млн рублей.

Как пояснили в министерстве социальной защиты края, социальный контракт – не просто помощь. Он призван вывести семью за границы бедности и обеспечить ее постоянным доходом. Так, для ведения личного подсобного хозяйства и получения до 200 тыс рублей необходимо иметь землю для ведения хозяйства. А чтобы получить до 350 тыс рублей на создание и развитие собственного дела, нужно зарабатывать меньше прожиточного минимума на протяжении минимум трех месяцев. При назначении соцподдержки учитываются доходы всей семьи. Для получения финансирования на собственное дело, нужно обратиться с документами в центр социальной поддержки населения. Необходимо также подготовить бизнес-план и смету затрат. Важно при этом не получать выплаты на содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан.

В числе тех, кто открыли свой бизнес благодаря средствам соцконтракта комсомольчанка Вероника Шаталова.

— Будучи младшей медицинской сестрой заинтересовалась профилактической, лечебной процедурой на основе массажа и прошла курсы «вакуумно-роликового массажа». Одна воспитываю несовершеннолетнего ребенка, денежных средств на открытие своего массажного кабинета не хватало. В прошлом году обратилась в центр соцподдержки населения по Комсомольску-на-Амуре для заключения соцконтракта. Деньги нужны были на дорогостоящее оборудование для повышения качества своих услуг. Заключение контракта не заняло много времени. Купила три новых многофункциональных аппарата, с помощью которых можно предоставлять такие услуги как: прессотерапия, миостимуляция, кавитация, и RF-лифтинг. Спустя три месяца открыла свой кабинет, — рассказала Вероника Шаталова.

Также помощь при заключении соцконтракта оказывают сотрудники центров «Мой бизнес». Они рассчитывают финансовые показатели деятельности и помогают в написании бизнес-плана.

— Претендовать на соцконтракт могут граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума для своей демографической группы. Контракт заключается на срок от 3 до 12 месяцев в зависимости от цели. За последние три года в Комсомольске заключено 728 соцконтрактов. Самый популярный вид поддержки – содействие в поиске работы (316 человек), 169 открыли свое дело, 137 развивают хозяйство, а 106 семьям оказана помощь в трудной жизненной ситуации, – сообщили в центре соцподдержки по Комсомольску-на-Амуре.

Напомним, по решению Президента России Владимира Путина с 2021 года федеральное софинансирование по линии социального контракта существенно увеличено. Это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Для оформления социального контракта можно обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства, в филиал МФЦ или через единый портал государственных и муниципальных услуг.