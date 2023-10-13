Продавцы уже могут записаться на поставку товара, а начало отгрузок запланировано на 30 октября.

Площадь комплекса превышает 24 тысячи кв.м. по полу, из которых 20 тысяч кв. км занимает фулфилмент-центр, а еще 4 тысячи кв.м. — сортировочный центр, который начал работу в сентябре 2023 года. Логистический хаб обеспечит размещение 12 млн товаров, а его обрабатывающая способность позволяет оформлять свыше 320 тысяч заказов в день.

Хабаровский фулфилмент-центр — двадцать девятый складской комплекс Ozon в России и СНГ. Инвестиции маркетплейса в оборудование и IT-системы для автоматизации обработки заказов составили почти 2 млрд рублей. В результате открытия логистической фабрики будут созданы 2,5 тысячи рабочих мест для жителей региона. Складской комплекс осуществляет полный цикл обработки онлайн-заказов, начиная от приема товаров различных категорий до формирования посылок.

«Дальний Восток — крайне перспективный регион для развития онлайн-торговли. Мы видим, что число наших пользователей и продавцов здесь постоянно растет, и нам важно предоставить для них наилучший сервис. Мы открываем современный логистический комплекс, чтобы обеспечить жителей региона широчайшим ассортиментом товаров с доставкой вплоть до одного дня. При этом местные предприниматели смогут проще и быстрее отгружать товары для продажи на 40 млн наших покупателей в России и странах СНГ.» — отмечает Александр Гейль, генеральный директор Ozon Fulfillment.

Логистическая инфраструктура маркетплейса за последние 3 года увеличилась в семь раз. Помимо фулфилмент-центров, В России и странах СНГ действуют более 100 сортировочных центров и более 30 тысяч пунктов выдачи заказов и постаматов.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью в России. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Почти 40 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon активно развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.