На военную службу в войска Восточного военного округа в текущем году поступило свыше 30 офицеров-выпускников Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М.Штеменко (КВВУ). Из них около 10 старших офицеров высшей квалификации, которые завершили обучение по программе магистратуры, и более 20 молодых выпускников, обучавшихся по программе специалитета.

Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М.Штеменко является одним из старейших и единственным по профилю подготовки военно-учебным заведением Министерства обороны Российской Федерации, выпускники которого обеспечивают безопасность информационных и телекоммуникационных систем органов военного управления.

На протяжении всей своей истории уникальный коллектив училища решает задачи по подготовке кадров для служб защиты государственной тайны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Краснодарское высшее военное училище готовит военных специалистов всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации: по программам высшего образования – программам специалитета по специальностям:

56.05.06 Защита информации на объектах информатизации военного назначения (срок обучения – 5 лет, квалификация – специалист по защите информации);

56.05.04 Управление персоналом (Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации).

Обучение в училище осуществляется на факультетах: организации защиты государственной тайны; криптографической защиты информации; защиты информации на объектах информатизации.

В процессе обучения по программам высшего образования, курсанты получают документы на управление: общевойсковое отделение – транспортным средством категории В и С; военно-морское отделение – маломерным судном категории мотолодка (катер).

Также курсанты на конкурсной основе имеют возможность получить дополнительную профессиональную подготовку по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 могут поступить в КВВУ по специальной квоте.