Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил жителей Хабаровского края с 85-й годовщиной образования региона.

Он отметил, что Правительство Российской Федерации постоянно совершенствует меры поддержки граждан и бизнеса. В крае реализуется 131 инвестиционный проект, строятся предприятия, появляются новые высокооплачиваемые рабочие места. 15 тыс. семей в регионе получили «дальневосточный гектар», более 20 тыс. человек воспользовались «дальневосточной ипотекой».

– Хабаровский край – это красивейшая природа, высокие, поросшие тайгой берега Амура и таинственные Шантарские острова, величественные киты Охотского моря и разгуливающие по бескрайним лесам медведи, грациозные амурские тигры и бьющие из земли термальные и минеральные источники. Это богатая на полезные ископаемые земля, удачное географическое положение которой сделало ее форпостом России на Дальнем Востоке, важнейшим транспортно-логистическим узлом. Это крупнейшие промышленные предприятия страны – Комсомольский и Хабаровский нефтеперерабатывающие заводы, Хабаровский судостроительный завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, Дальневосточный завод энергетического машиностроения. Но прежде всего, это люди – трудолюбивые и инициативные, смелые и целеустремленные, работающие на заводах и в государственных учреждениях, на железной дороге, в портах и в море, вкладывающие большие силы в развитие региона, – отметил Юрий Трутнев.

По его словам, благодаря Президентской дальневосточной субсидии в Хабаровском крае построено 15 социальных объектов. В текущем году начнется реализация разработанных по поручению Президента Российской Федерации мастер-планов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

– Уверен, это только начало преображения региона. Впереди у нас много задач, но вместе мы с ними со всеми справимся! – подытожил Юрий Трутнев.