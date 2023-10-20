Спасатели МЧС России завершили поисковые работы в районе имени Лазо, где искали 43-летнего мужчину. По информации полиции, он 10 октября ушел с лесозаготовительной деляны в неизвестном направлении и пропал.
Обращение об оказании помощи в поисках поступило от отдела МВД России по району имени Лазо 15 октября. В этот же день в район прибыла группа поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. В составе автомобиля высокой проходимости, 2 кинологических расчёта, 5 спасателей и водитель. Поиски вели совместно с сотрудниками полиции. За четверо суток обследовали сплошным прочесыванием более 15 квадратных километров лесного массива, десятки троп, просек, придорожных канав на протяжении 43 километров дороги Долми – Солонцовый. Никаких следов перемещения или нахождения мужчины не обнаружено. Однако позднее местными жителями тело мужчины было найдено.
Возвращаясь в Хабаровск, «КАМАЗ» МЧС России не проехал мимо «УАЗ Патриота», который стоял с открытым капотом в районе 30 км. дороги Солонцовый – Долми. Водитель очень обрадовался спасателям, поскольку инструмента и ключей для ремонта машины у него было, а оставаться ночью на дороге опасно в тех местах, где по ночам уже снег и минусовая температура.
Водитель ПСО МЧС России Дмитрий Чегодаев помог устранить неисправность, и водитель «УАЗа» смог доехать до п. Солонцовый. Спасатели вернулись в отряд в Хабаровск.
Эта запись была опубликована 20.10.2023в 13:19. В рубриках: Общество.
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