На маркетплейсе Ozon доступен для приобретения весь бензиновый модельный ряд марки CHERY

Ozon расширяет географию онлайн-продаж автомобилей CHERY на маркетплейсе. Возможность приобрести автомобиль с доставкой на дом ранее была доступна только жителям московского региона. Теперь оформить бесплатно доставку седана ARRIZO или кроссовера TIGGO можно и в Хабаровск, Хабаровском крае, а также других городах Дальневосточного федерального округа.

Для покупки доступны кроссоверы TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 8 PRO, TIGGO 8 PRO MAX и седан бизнес-класса ARRIZO 8. Автомобили с гибридной силовой установкой остаются по-прежнему можно приобрести исключительно в шоу-румах официальных дилеров.

Для приобретения автомобиля CHERY на Ozon необходимо зайти в раздел «Автомобили» и выбрать модель по необходимым параметрам: полный привод/передний привод, коробка передач, оснащение, цвет и т.д. Добавив выбранный автомобиль в корзину, клиент автоматически резервирует его на складе дилера. Перед оплатой необходимо выбрать опцию «доставка курьером» и указать адрес. Для уточнения информации с клиентом всегда связывается представитель компании CHERY. Время доставки оплаченного автомобиля составляет от 32 до 38 дней.

Уже второй год категория “Авто- и мототоваров” на Ozon является самой быстрорастущей на маркетплейсе Ozon. В первом полугодии ее оборот вырос более чем в 2,8 раза год к году. Это объясняется ростом числа продавцов на площадке — так за первое полугодие в категории стало на 85% больше продавцов. Они формируют ассортимент в 19 млн SKU, что в почти в 2 раз больше, чем годом ранее.Внутри категории “Авто- и мототоваров” быстрее всего растет спрос на автозапчасти, шины и диски, а также масла и автохимию. Среди запчастей быстрее всего на площадке растет спрос на кузовные детали, системы питания автомобиля и элементы подвески.

Доставка автомобилей также доступна в городах Центрального, Уральского, Южного, Сибирского, Северо-западного и Приволжского федеральных округов.