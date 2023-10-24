Жители Хабаровского края, находящиеся в сложном материальном положении, могут изменить ситуацию, заключив с государством социальный контракт. С начала года такой возможностью воспользовались 1580 заявителей. На эти цели уже направлено более 260 млн рублей.

Как сообщили в министерстве социальной защиты края, благодаря соцконтрактам в этом году помощь получили 4738 человек и их семьи. Жители открыли свое дело в сфере красоты, лечебно-оздоровительной медицины, авторемонта, пошива одежды, некоторые занялись личным подсобным хозяйством. Среди самых популярных направлений соцконтракта стали ведение бизнеса – 584 контракта, поиск работы – 448 контрактов, ведение личного подсобного хозяйства – 329 контрактов.

Заключить социальный контакт могут как трудоспособные граждане, так и пенсионеры, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. При этом центр социальной поддержки вместе с гражданином разработает программу социальной адаптации. Это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей либо малоимущим гражданином. Он дает возможность пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Мера поддержки действует с 2012 года. По решению Президента России Владимира Путина с 2021 года появилось федеральное софинансирование по линии социального контракта, что позволило существенно увеличить размеры выплат. Сейчас в Хабаровском крае средний размер соцконтракта составляет 167 тысяч рублей. На время поиска работы предоставляется ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума 20895 рублей, а в случае необходимости прохождения обучения – дополнительно до 30 тысяч рублей, на индивидуальную предпринимательскую деятельность – до 350 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей.

Планируется, что со следующего года государственная социальная помощь на основании социального контракта будет предоставляться на принципах социального казначейства. Ранее об изменениях на федеральном уровне заявлял Минтруд РФ.

— Согласно планируемым изменениям в федеральном законодательстве, с 2024 года упростят процедуру подачи заявления на получение соцконтракта. Таким образом, будет достаточно заполнить одно заявление на портале госуслуг без предоставления дополнительных справок. При этом возможность обратиться лично в мфц или соцзащиту по месту жительства сохраняется. Также изменения коснутся качества мониторинга за реализацией соцконтракта и заключения соцконтракта на открытие своего дела. Так планируется проведение обучения на определение уровня предпринимательских компетенций. Увеличится ответственность граждан за реализацию мероприятий, предусмотренных программой. Все меры направлены, в первую очередь, на повышение дохода семей и выхода их из трудной жизненной ситуации, — сообщила Ольга Кучаева, заместитель начальника управления – начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки министерства социальной защиты края.

Она также отметила, что в следующем году на эту меру господдержки предусмотрено более 425 млн рублей.

Напомним, что для оформления социального контракта можно обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства, в филиал МФЦ или через единый портал государственных и муниципальных услуг.