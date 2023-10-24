Причина — простудные заболевания. «В трех ДОУ не работают по две группы, а в остальных двух — по одной, — уточнила консультант городского отдела охраны здоровья Елена Орлова. — В них от 12 до 27 заболевших дошколят».
Во всех этих учреждениях соблюдают комплекс противоэпидемических мер: проводят утренние фильтры, опросы родителей и усиленную дезинфекцию.
Закрытых по COVID-19 групп в городе нет. Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ тоже не превышен, однако медики рекомендуют поторопиться с прививками от гриппа: инфекцию в крае ждут уже к середине ноября.
На выработку иммунитета организму нужно две недели, так что оптимально получить профилактический укол до конца октября. Соответствующие препараты в поликлиниках по месту жительства есть в полном объёме, усиленно работают и мобильные бригады. На сегодняшний день прививку от гриппа сделали больше 131 тысячи взрослых и 46 тысяч детей.
Эта запись была опубликована 24.10.2023в 16:05. В рубриках: Медицина.
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