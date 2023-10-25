Собранные Вяземским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 54-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Следствием и судом установлено, что осужденная состояла в должности заведующего детским садом в одном из сел Вяземского муниципального района. В 2018 году она обратилась к своей знакомой, предложив ей фиктивно трудоустроить дочь воспитателем с получением права на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Действуя втайне от дочери, женщина передала сообщнице необходимые документы, а в дальнейшем предоставляла для оплаты платежные квитанции. В результате в период с 2018 по 2021 год злоумышленницы похитили более 170 тыс. рублей.

Кроме того, женщина фиктивно приняла на работу своего знакомого в качестве сторожа, получив в результате свыше 541 тыс. рублей в качестве его заработной платы.

В ходе расследования уголовного дела получены достаточные доказательства, позволившие направить уголовное дело в суд. Женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.