Жаркий знойный воздух хабаровских июльских дней не мог избавиться от назойливого тополиного пуха. Недели две дождя как не было, так и нет до сих пор. Диктор нового, только что построенного здания аэропорта объявила задержку рейса из Тель-Авива.

— Ничего, подождём. Два часа не так и долго. Как-никак, по делам прилетает мой школьный друг, пять лет сидели за одной партой, — протерев лоб носовым платком, Семён Гошкодеря нежно похлопал по плечу пятилетнего внука Павла, а потом, заодно его сестричку-двойняшку Дашу.

— Деда, а этот твой школьный друг, как и ты, дед? Он нам подарки везёт?

— Дашка, отстань с глупыми вопросами! Тебе бы только подарки! Дедушка ясно сказал, что едет по делам. К нам проездом.

Бывший ученик черниговской украинско-еврейской школы микрорайона «Красный мост» Сеня, прозвище «Шпрот» ещё раз достал самодельный плакат и внимательно прочитал.

«Только бы полиция не придралась, — подумал подполковник запаса Гошкодеря, — текст можно истолковать по-разному. Главное, чтобы Вовка увидел и прочитал. Хотя, узнать меня, узнает, виделись ещё до «майдана», в Феодосии. Как сейчас помню, в 2012 году. Случайно встретились, в крохотном белокаменном музее автора повести «Алые паруса», потом вместе семьями отправились смотреть картины Айвазовского. Вовкина фамилия с начала века вдруг стала странной, Пьютин, до того никто никакого внимания не обращал. Бывает и такое. Интересно, а как его воспринимают в «бенгурионе», начальник, всё-таки, знатная шишка».

Сидеть за отдельным столиком в кафе «Полёт» на втором этаже детям интересно, сквозь чистое, только что до блеска таджиками отмытое бронированное стекло открывало широкий взор на взлётно-посадочную полосу.

— Пожалуйста, ваш заказ, мороженое абрикосовое, шоколадное и фисташковое, чай брусничный в заварнике, печенье юбилейное, кофе, как понимаю, для дедушки, — вежливая голубоглазая стройная красивая молодая девушка-официант в форме стюардессы синего цвета с белым фартуком внимательным взглядом окинула детей.

— Неправильно! Мне фисташковое, а дедушка любит абрикосовое, — первой вдруг завопила Дашка.

— Хорошо, как скажете, мадемуазель, — с настоящей приветливой дальневосточной улыбкой слегка хрустально-хрипящим голосом ответила работница кафе.

Столики постепенно заполнились встречавшими евреями, это их родители, а может бабушки и дедушки в своё время послушались мудрого Сталина и дружно рванули жить в безопасный Биробиджан, кто по найму, кто насильно, были и добровольцы. Сегодня ждали гостей, кто детей и внуков, кто родственников, а кто и друзей. За немногочисленными туристами с фирменным плакатом прислали девушку-экскурсовода из коренных народов. Что там земля обетованная? Одни камни. А здесь настоящая природа. Одним словом, Хабаровский край!

— Деда, что она сказала? Какая я ей «дмузель»?

— На французском языке «мадемуазель», а по-русски молодая девушка, значит, к тебе с уважением.

— А ты ей наорала, — недовольный Паша, облизывая шоколадный пломбир, пробурчал сквозь зубы, — иди, извинись.

— Не пойду! Здесь я клиент. А клиент всегда прав, — и показала братику свой фисташкового цвета зеленоватый язык.

Разнообразная еврейская речь не на шутку почти до слёз окунула Семёна Гошкодерю воспоминаниями в далёкое детство. Кафе гудело, как пчелиный улей, официанты только и успевали сновать от одного столика к другому. Красота наблюдать за красивыми стройными девичьими ножками!

Складывается такое впечатление, что в задержке рейса из еврейской столицы «ничего личного, просто бизнес». Русские в такой ситуации пойдут гулять, сядут на скамейки возле здания аэропорта, а евреи всегда рванут туда, где еда, в кафе. Жаль, рейс только один в неделю!

— Дедушка, а как давно ты знаешь своего друга?

— С шестого класса. Дело было в сентябре 1974 года. Как раз мои родители, радиоэлектроники, приехали из командировки, были в Сирии, недалеко от Израиля, где живёт дед Вова. Отец забрал меня от бабушек и дедушек, где я пять лет ходил в школу и отдал в украинско-еврейскую школу, где директором был его названный брат, еврей из мадьяр. Когда была война, мальчика спасли и вырастили родители отца дедушка Пётр и баба Луша. В классе нас было двадцать четыре человека, и только я один русский, остальные дети евреев. Учительница посадила меня на свободное место к Вовке, на предпоследнюю парту. Этот Вовка считался настоящим бандюганом, с ним сидеть никто не хотел. В первый же день произошёл нехороший случай, Вовка смастерил взрывпакет, открыл оконную раму и на подоконник насыпал пшена. Прилетели птички. Я возьми да и скажи, что «жиды прилетели». Как он на меня обиделся! Называл и фашистом, и нацистом, даже плевался. Правда, на перемене он взорвал птичек, дети ходили их хоронить. Дело в том, что там, где я вырос, на границе трёх славянских республик России, Украины и Белоруссии, воробьёв называли жидами. За вредность! Когда прилетали воробьи, по-украински горобци, их так никто никогда не называл, только в учебниках, всегда говорили, что жиды прилетели. В нашем детстве популярными кричалками были «бей жидов, спасай Россию» или «если в кране нет воды, значит, выпили жиды». Бегали и орали, на самом деле, думали, что мы кричим про птичек. Оказалось, так называют людей и, слово «жид» ругательное. Вот они, люди, сидят вокруг нас.

И тут Паша, и Даша стали оглядываться вокруг в поисках вредности от этих людей. Судя по рассказам дедушки, например, в Китае воробьёв истребляли на государственном уровне, правда, потом за это поплатились. А людей, не воробьёв, массово истребляли нацисты Гитлера по наводке американцев, чтобы забрать у богатых американских евреев деньги для того же Гитлера и, направить его армию на восток. Всё в жизни было, как говорят в народе «не буди лихо, пока тихо».

— Дедушка, так они нормальные люди, ничем от нас не отличаются, смеются, разговаривают, корчат рожи.

— Деда, а почему жиды? Почему ругательное слово?

— Дашка, тебе дедушка сказал, ругательно слово, значит ругательное.

— Если интересно, тогда слушайте, время терпит. Там где сейчас Иерусалим, кто там только не жил, помню, жили филистимляне, палестинцы, потом из аравийской пустыни пришло племя семитов, вроде как евреев, они и прогнали палестинцев. Это племя первыми в мире стали считать себя исключительными, написали заветы, книги о своём народе, в переводе библия, потому библиотека, где много книг. Тогда ещё не было понятия о едином Боге, только у евреев, да и религий, как сегодня, не было. Религия, в переводе с латыни, значит, объединять. Так вот, это племя за свою исключительность и поплатилось. В этот ряд считавших себя исключительными деятелями можно отнести Наполеона, Гитлера. Кто следующий «исключительный»? Но, вернёмся к рассказу. За все еврейские дела руководители Римской империи изгнали евреев с этой земли и запретили иметь своё государство. Тут есть одна заковыка, по их писанию появился сын Божий Иисус Христос, и, у него были ученики, которые распространяли его учение от Бога. Одного из учеников звали Иуда. В трудную минуту, как пишут, он предал своего учителя, и Христа распяли на кресте. С тех пор «иуда» плохое слово, в немецком языке «юда», а когда немцы были в России, появилось сокращённо «юд», русский народ трактовал его как «жид». Примерно так. Для сравнения, когда в России была армия Наполеона, при отступлении они обращались к русским крестьянам дорогой друг, по ихнему шерами. Крестьяне в толк не могли взять, что от них хотят и, стали на слух называть французских солдат шаромыжниками, тоже ругательное слово, так теперь зовут бездельников, всё хотят «на шару», то есть даром.

И тут началось! За столом дети стали передразнивать друг друга, им было смешно и радостно, дедушка Семён сидел тихо и наблюдал. Внучка Дашка кричала на Пашку «шаромыжник», а тот в ответ «юда». Евреи, услышав «юда» все как один, дружно притихли, вызвали полицию. Как только девушки в чёрной форме ушли, уже сами евреи стали тыкать друг в друга пальцами и выкрикивать «шаромыжник», а в ответ «юда», как только такая игра слов пошла по всему кафе между столиками, опять пришли девушки в форме полиции. Видавший виды Семён Гошкодеря сидел в изумлении с открытым ртом, внук и внучка смотрели друг на друга, не могли понять, что происходит.

— А что сталось с учением? Дедушка, говори, — первым нарушил молчание Пашка.

— Римская империя была в упадке, надо было с помощью чего-то объединить, вот римский император и приказал прекратить преследовать распространителей учения Христа и, взяли его учение себе за основу, ради спасения Римской империи. Так появилось христианство, для объединения. Примерно в 320 году нашей эры и произошли эти изменения, так появился ноль, что значит от рождества Христова вместо 5508 года от сотворения мира. Называется, открутили киноплёнку истории назад.

— Религия? Круто!

Довольный Семён Гошкодеря похлопал внука по плечу, посмотрел на часы. Как раз диктор начал делать объявление о прибытии рейса из Тель-Авива. Кафе вмиг опустело, все дружно устремились в зал для встречи пассажиров.

Давний школьный друг явно выделялся своей стройной с отмашкой левой руки, как у Путина, походкой среди всех пассажиров. Сказалась двухгодичная служба по призыву в рядах Советской Армии и учёба в Ленинградском институте гражданской авиации. Участие левофланговым в парадах Победы на Дворцовой площади не прошли даром!

— Плакат заметил, как только вошёл в здание. Ты что, думал, не узнаю? Целая делегация встречает меня. Приятно видеть. Кто эти приятные создания?

— Здравствуй, Вова! Это внуки. Пока сын Аркадий с невесткой, их родители, спасают раненых Донбасса, двойняшки Павел и Дарья у нас на воспитании.

— А подарки будут?

— Дашка, как тебе не стыдно, — братик Павел был в ужасе от такой наглости.

— И что желает принцесса?

— Хочу рыбок в аквариум. Две скалярии породы «красный дьявол».

— Где зоомагазин?

— Рядом с нашим домом есть, называется «Розовый слон», — ответил Семён.

— Как добираться будем?

— На такси.

— Хорошо, поехали. Я только отпущу встречавших меня людей, скажу, чтобы отменили гостиницу, а машину, пусть пришлют завтра по вашему адресу. У меня деловые переговоры с начальником аэропорта, он ведь внук Юрия Гагарина. Хотя, поедем на машине, чтобы водитель знал, куда завтра приезжать.

Пока ехали, дети долго рассказывали гостью о своих проблемах с одним большим аквариумом для всех на всю жилую площадь, где восемь комнат, четыре кухни, столько же туалетов и ванн, соединённых в одну большую квартиру с выходом на два подъезда.

— У Никитки, на год младше нас, это наш двоюродный братик, есть свой маленький аквариум, там рыбки барбусы, настоящие «барбосы», — с чувством и расстановкой, несвойственной для пятилетнего ребёнка, рассказывал Пашка.

— И мы хотим свой, отдельный небольшой аквариум и, там будут только скалярии, — резюмировала непоседливая Дашка, — такое своё, отдельное государство. Имеем право!

Дедушки внимательно слушали и только перемигивались. В зоомагазине сразу всё оформили, оплатили не только за скалярий с оранжевым окрасом, но и за аквариум в объёме шестьдесят литров, старинный замок для интерьера, фильтр, компрессор, доставку и установку.

— При покупке скалярий, надо брать пару, где они плавают вместе, тогда точно драться не будут, — настойчиво рекомендовал продавец магазина Максим, — предлагаю эту пару самка с чёрным хвостом и самец с чёрной мордочкой.

— Я согласен. Моя рыбка с чёрным хвостом, — первым застолбил своё слово Паша.

— А я хочу вот эту рыбку, с рыжим хвостом, — Дашка решила разбить пару, — на другую не согласна. И точка!

Через два часа в аквариуме уже гудели фильтр и компрессор, кружа вокруг старинного замка, настороженно друг к другу привыкали две скалярии. На кухне за столом большой квартиры, дедушки, под опекой бабушки Варвары и невестки Светы собирались пить очередную рюмку водки «Пять озёр», теперь за новый аквариум.

— Дашка, ты как назовёшь свою рыбку? Давай, как в игре «Стратегия», с одной стороны Израиль, а с другой стороны Палестина, времена Римской империи. Ты кого выбираешь?

— А кто победил?

— Так нечестно!

— Тогда моя рыбка будет «Израиль», а твоя «Палестина».

— Хорошо, согласен, — ответил Паша и стал внимательно наблюдать за своей чернохвостой рыбкой женского пола с красивым названием «Палестина».

После услышанных слов «Израиль» и «Палестина» две хрустальные рюмки встретились на взлёте, но не чокнулись, застыли на весу, дедушки Семён и Вова приходя в трезвое сознание, как пить по такому поводу, чокаясь или не чокаясь.

— Давай, за Израиль и Палестину! Не чокаясь!

— Согласен.

Бабушка Варвара, понимая, что если речь пошла за Израиль и Палестину, достала из холодильника ещё одну бутылку «Пять озёр». Кот Василий, понимая важность момента, сидел на подоконнике возле стола и ждал очередного кусочка сайры. Теперь, после определённых событий, при застолье в этом доме кормить кота сайрой целиком и полностью лежало на Светлане, жене Андрея, одного из пяти сыновей Гошкодери. Главное, чтобы кот не воровал!

— Дети назвали своих рыбок «Израиль» и «Палестина», — огорошила всех своим сообщением учительница русского языка и литературы Светлана.

— Спасибо, Света! Назвали и назвали, пусть играют. Ты вот скажи мне, Вовка, как советский человек советскому человеку, почему Израиль не даёт палестинцам создать своё государство? Представь ситуацию, вот ты и я получили дальневосточный гектар, два футбольных поля земли, бесплатно. С твоей стороны прокладывают электричество, воду, газ, канализацию, а ты говоришь, что это твоя земля и не разрешаешь, да ещё и границу между участками сантиметр за сантиметром передвигаешь в мою сторону. Это нормально?

— Сеня, это плохо! Здесь так сказать я могу. В Израиле нет. Давайте выпьем за многострадальный народ Палестины.

— За Палестину!

Не успели осушить рюмки, как прибежали взволнованные дети.

— Вы что? Болеете за «Палестину»? У нас рыбки дерутся не на жизнь, а на смерть! Война между «Палестиной» и «Израилем»!

— Дашка! Тебе же продавец говорил, что надо брать пару!

— Да, ладно! Пашка, не ворчи! Поняла!

После десяти рюмок хорошей водки на спирте «Альфа» дедушки Сеня и Вова не могли врубиться, что от них хотят дети.

— У них там, в комнате что? Телевизор? Новости смотрят? Война?

— Вовка, тихо. Сейчас Варвара придёт и, всё узнаем. Если что, будешь жить у нас, места хватит. Давай, за мир во всём мире!

— Давай!

Пришли женщины. Молчат. С чего начать, не знают. Дедушки дружно закусывали домашним холодцом. Опять прибежали дети. Как всегда, больше всех тараторила Дашка.

— Дедушка! Надо срочно вызывать скорую помощь! Рыбка «Палестина» почти убила мою рыбку «Израиль»! Она всплыть не может.

— Похоже, отбили пузырь. Да и левый плавник оторван с корнем. Надо идти, пару докупать, — добавила бабушка Варвара.

Как говорят в народе, опыт не пропьёшь. Дед Вова молча, встал, взял свой портфель и пошёл в детскую комнату. На радость детям, в таком же пакетике плавала одинокая рыбка скалярия с чёрной мордочкой. Учительница Света вытащили больную рыбку, и, вместо неё в аквариум запустила старого дружка «Палестины». Рыбки принюхались друг к другу мордочками, узнали и, мирно поплыли в направлении старинного замка.

— Дашка, говори, как назовёшь свою новую рыбку?

— Назову «Израиль». Поменяем «Израиль» на «Израиль», дадим вторую жизнь.

— Как в моей игре «Стратегия». Молодец, Дашка!

— В жизни так не бывает. Ладно, играйте. А эту рыбку отдадим на лечение в специальную клинику, пока поселим в отдельном маленьком аквариуме, изоляторе для больных рыбок, — Света забрала раненную скалярию к себе в комнату.

В отдельно взятом аквариуме между двумя скаляриями наступил долгожданный мир.

Вот так бы и на Святой земле!

29 октября 2023 года.

Палестина, Израиль

Сергей Роща