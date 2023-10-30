60% россиян знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают банки. Треть опрошенных уже пользуются ими или готовы пользоваться. Не готовы пользоваться платежными стикерами 34%, на Дальнем Востоке так ответили 40%. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

18% россиян хорошо знают о существовании платежных стикеров c NFC-чипом, которые предлагают некоторые банки. В Москве и Московской области этот показатель составляет 23%, на Урале 13%. «Что-то слышали» о платежных стикерах еще 42% респондентов. 40% ничего об этом не знают, причем этот уровень примерно одинаков по всей стране, за исключением Северного Кавказа (там 45%).

Уже пользуются платежными стикерами с NFC-чипом 6% опрошенных. Еще 28% заявили о готовности платить ими (21% скорее да, 7% определенно да). Чаще всего такой ответ давали в Приволжском федеральном округе (30%), реже других – в Сибири (22%). Не готовы пользоваться платежными стикерами 34% (скорее нет 19%, определенно нет 15%). На Дальнем Востоке так ответили 40%, а в Приволжском федеральном округе 28%. Треть респондентов (32%) затруднились ответить на этот вопрос.

В качестве главного аргумента за использование платежных стикеров (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) 62% отметили возможность легко проводить бесконтактные платежи, назвав это перспективной альтернативой сервисам Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. 26% любят испытывать все новые финансовые технологии, 22% привлекают дополнительные бонусы и скидки, которые предлагают банки при оплате стикерами. 13% считают, что это престижно и модно, есть интересные дизайны стикеров на выбор.

«Уровень безналичной оплаты в розничном обороте России, по данным регулятора, на конец прошлого года достигал 78%, чему помогало активное развитие у нас платежей с помощью смартфонов и других мобильных устройств. После отказа западных игроков работать на нашем рынке банковский сектор должен был вернуть клиентам привычный и удобный способ бесконтактной оплаты. Поэтому крупные игроки рынка стали предлагать альтернативу пластиковым картам – стикеры. Со своей стороны, мы также развиваем это направление и в октябре начали выдавать розничным клиентам платежные стикеры, которые стали легким аналогом бесконтактной оплате с помощью смартфонов», – комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Отвечая на вопрос, где бы россияне разместили платежный стикер, 25% сообщили, что спрятали бы его под чехол телефона, чтобы не было видно, 24% — на обратной стороне телефона, 22% — наклеили на обратной стороне чехла телефона, 12% держали бы в кошельке, 8% носили бы отдельно в кармане, 3% выбрали вариант «другое».

*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.