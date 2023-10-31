Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней женщины, обвиняемой в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним), а также преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

По версии следствия, женщина, проживая в городе Хабаровске, неоднократно наносила своему сыну и двум дочерям удары по телу руками, а также ремнем и иными предметами. Она исключила посещение ее старшим ребенком – девочкой – образовательных учреждений, в целях осуществления последней присмотра за младшими детьми в ее отсутствие. Кроме того, период с 14 по 17 мая 2023 года женщина отсутствовала по месту проживания, заперев квартиру на ключ, оставив 10-летнюю и 7-летнюю девочек и пятилетнего мальчика одних без ухода, совместно с собакой, без средств связи и полноценного питания.

Следствием установлено, что женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, не работала, находясь в отпуске по уходу за ребенком, родившемся в 2021 году. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, позволившие предъявить ей обвинение в совершение преступлений и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направить уголовное дело в суд для рассмотрения его по существу.