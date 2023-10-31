Хабаровчанин Виктор Руденко стал бронзовым призером Всемирных игр боевых искусств. Соревнования завершились в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Турнир собрал 8500 спортсменов – представителей 16 видов единоборств со всей планеты.

Как рассказали в министерстве спорта края, после длительного перерыва, вызванного внутренней реструктуризацией и пандемией, Саудовская Аравия собрала спортсменов из 80 стран мира. Россию на Играх представили 8 человек. Среди них воспитанник Хабаровской краевой спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва Виктор Руденко. Он выступал в дисциплине самбо спорта слепых. Соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходили впервые.

Отметим, что Виктор Руденко прошел отбор на всероссийских соревнованиях в Москве и на Кубке мира в Астане и оказался единственным участником со всей России. На Всемирных играх боевых искусств он выиграл все схватки, став обладателем бронзовой медали.

— Организация соревнований оставляла желать лучшего. В большей степени с этим связана наша бронзовая медаль, а не золото. По регламенту, состязания должны были начинаться в 12:20, после завершения схваток спортивного и боевого самбо. Но нас подвел трансфер, который не приезжал три часа, из-за чего пришлось добираться самостоятельно. А по приезду выяснилось, что за час до официального начала соревнований спортсмена из Венесуэлы и Руденко вызывали на ковёр и в отсутствие Виктора присудили победу сопернику. Мы обратились к главному судье. Он согласился, что нарушен был регламент, что подвели организаторы с трансфером, но согласно правилам самбо, если спортсмену подняли руку и объявили победителем, то решение уже не меняется, — отметил тренер спортивно-адаптивной школы Роман Халиков.

Так, по итогам соревнований золотая медаль отправилась в Венесуэлу, серебряная в Молдову, а ещё одним бронзовым призёром стал Мишико Шиобришвили из Грузии.

Добавим, что с 21 по 23 ноября 2023 года в Хабаровске впервые пройдет Чемпионат России по спорту слепых в дисциплине самбо. Состязания примет Краевой центр единоборств.

Также напомним, что Всемирные игры боевых искусств – это мультиспортивное соревнование. Турнир начал свою историю в 2010 году в Пекине. Вторые Игры состоялись в 2013 году в Санкт-Петербурге.