Предприятия Хабаровского края активно пользуются услугами, которые предоставляет региональный фонд поддержки малого предпринимательства. Так, с начала текущего года фондом выдан 221 микрозаем на сумму 460,4 млн рублей. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.

– В сфере поддержки фонда предприятия края, занятые в разных отраслях: производстве пищевых и промышленных товаров, сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, оказании услуг, строительстве, туристской деятельности и многие другие, – сообщила директор фонда Наталья Шалимова.

Среди промышленных предприятий, получивших поддержку фонда на льготных условиях в этом году, компания «Экософт плюс» – один из местных производителей туалетной бумаги. Летом предприятие получило два микрозайма под 7,5 % годовых: 3 млн рублей – на закуп материалов и 2 млн рублей – на приобретение трех станков. Это перемотно-намоточный станок, станок для производства бумажных салфеток и станок для упаковки салфеток. Благодаря новому оборудования компания начала расширять ассортимент, осваивая новые виды бумажной продукции.

– К нам с предложением о сотрудничестве обратился крупный федеральный ретейлер, недавно пришедший в регион. Однако его интересовала не только наша основная продукция, но и салфетки разного вида, бумажные полотенца, то есть в принципе тот стандартный бытовой набор, который нужен в каждом доме. Мы проанализировали рынок, оценили спрос и приняли решение расширяться. А для этого нужно оборудование и сырье. Откуда взять – конечно, в кредит, – рассказал генеральный директор Максим Заболотин.

Однако в банке заявку рассматривали слишком долго, и компания впервые решила обратиться в краевой фонд поддержки малого предпринимательства. В фонде, по словам предпринимателей, все вопросы решались профессионально и оперативно – в июле средства были предоставлены. Затем были приобретены станки и сырье, и в сентябре приступили к производству салфеток. Новое направление оказалось весьма прибыльным – в общей выручке доля от продажи салфеток составляет от 20 до 40 %. В дальнейших планах предприятия наращивать производство.

– С имеющимся арсеналом, где три мощных станка, мы в состоянии увеличить объемы производства в 2 раза и даже больше. К примеру, сейчас мы в среднем в месяц выпускаем 500 тысяч рулонов бумаги и 70 тысяч пачек салфеток (по 100 штук в пачке), а можем выдавать до 1 млн рулонов и до 150 тысяч пачек салфеток, – отметил Максим Заболотин.

Сейчас предприятие, помимо Хабаровского края, снабжает продукцией половину регионов ДФО: Камчатку, Сахалин, Приморский край, ЕАО, Амурскую область и Якутию. А в перспективе выход за пределы федерального округа – в сибирские регионы. Запросы на поставки крупных партий продукции уже есть.

Как напомнили в министерстве экономического развития края, в настоящее время фонд поддержки малого предпринимательства предлагает микрозаймы по разным программам в диапазоне от 5 до 16,5 % годовых. Максимальный срок – 36 месяцев, максимальный размер – 5 млн рублей. Также с 1 по 15 ноября фонд запустил льготную акцию в поддержку начинающих и самозанятых предпринимателей. Предлагается финансирование под ставку 5 %.