Стороны обсудили результаты сотрудничества и наметили планы на будущее.

Напомним, между городами был подписан протокол о сотрудничестве в сфере культуры, спорта и образования. В рамках сотрудничества в Фуюане и Хабаровске прошли мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия во многих сферах.

Так, в июне в Хабаровске прошла международная выставка детских рисунков «Таланты юных — любимому городу», посвященная 165-летию краевого центра. Свои работы представили ребята из разных стран, в том числе из китайских городов Харбин, Вэйхай, Фуюань, Цицикар.

В сентябре 2023 года делегация хабаровчан посетила Фуюань, где проходил китайско-российский фестиваль образования, искусства и спорта. В его рамках состоялись музыкальный фестиваль по хоровому пению, спартакиада, соревнования

по настольному теннису, выставка детского рисунка и выставка робототехники.

В начале октября в Хабаровске состоялся круглый стол по развитию туризма. Представители этой отрасли из России и Китая презентовали туристические продукты своих городов, обозначили интересы в развитии комплексных туристических предложений и заключили ряд договоренностей о сотрудничестве.

В октябре в краевом центре прошла международная выставка детского рисунка «Счастливое детство». 75 юных художников из города Фуюань представили на выставке свои работы в различных техниках: акварель, гуашь, маркер, карандаш.

Во время рабочей встречи представители управления международных связей администрации Хабаровска и Канцелярии по иностранным делам Народного правительства Фуюаня наметили направления взаимодействия на 2024 год.

Обе стороны подчеркнули важность активного укрепления партнерства городов Хабаровск и Фуюань в преддверии 75-го юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.