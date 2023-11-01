Водоразборную колонку установили в Железнодорожном районе Хабаровска после обращения жителей к мэру города.

Аппарат для подачи жидкости появился на улице Безымянной. Его установили в рамках федерального проекта «Чистая вода». Проверить, как работает колонка сегодня пришли представители администрации города, общественники и местные жители.

«Эту колонку запустили здесь после поручения мэра города Сергея Кравчука. Просьбы об её установке не единожды поступали в администрацию. Жители довольны, вода поступает без сбоев. Однако у нас возникли замечания, связанные с благоустройством. Здесь необходим бордюрный камень и более детально проработать вопрос с водоотведением. На общественном совете мы поднимем этот вопрос, далее обратимся в общественную палату города для дальнейшего решения проблемы», — сказал Андрей Никонов, заместитель председателя Общественного совета Железнодорожного района.

«Раньше ближайшая колонка находилась далеко. Пожилым людям, проживающим у нас в частном секторе, приходилось преодолевать большие расстояния. После того как здесь, на улице Безымянной, установили новую колонку всем стало удобнее добираться до неё. Теперь вода в непосредственной близости», — поделилась Марина Прояева, жительница улицы Безымянной.

Исполняющий обязанности главы ЖД Района Егор Громов пообщался с жителями и общественниками, выслушал их отзывы о новом аппарате для подачи воды. В дальнейшем он намерен обратиться в профильные структуры, чтобы внести предложение по поводу улучшения благоустройства на месте установки колонки.

Ранее мэр Хабаровска отмечал необходимость обеспечить чистой питьевой водой жителей частного сектора во всех районах города.

«Для нас не существует второстепенных районов или улиц — они все главные и заслуживают внимания. В этом году по федеральной программе Хабаровску выделено 35 миллионов рублей, 6 миллионов муниципальные, всё остальное — средства из краевого бюджета. Мы работаем вместе с правительством Хабаровского края для того, чтобы увеличить финансирование и охватить как можно больше улиц частного сектора. Так мы делаем жизнь хабаровчан, проживающих в индивидуальных жилых домах, комфортнее», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Установка колонок позволяет не только обеспечить жителей частного сектора водой гарантированного качества, но повышают возможности пожаротушения, что в районах малоэтажной застройки (частного сектора) является одним из важнейших элементов обеспечения безопасности населения.