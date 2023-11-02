Объединение бизнеса ВТБ и банка «Открытие», рост финансовых показателей единого регионального подразделения группы в Хабаровском крае являются ключевыми задачами Евгения Орлова на позиции бизнес-лидера банков в регионе. Среди приоритетов также модернизация сети, увеличение клиентской базы, адресная социальная поддержка жителей региона.

«Объединение сети ВТБ и банка «Открытие» – значимый этап в процессе укрепления позиций группы ВТБ на банковском рынке. Использование лучших практик, а также синергетический эффект от слияния дадут возможность выстроить еще более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечить повышение качества продуктовой линейки и банковских услуг.Первые шаги в этом направлении уже реализованы: мы создали единую банкоматную сеть, которая стала одной из крупнейших в стране. Евгений Орлов обладает значительным опытом эффективной интеграции банков в структуру ВТБ, что позволит продуктивно реализовать задачу по объединению банковских команд и переводу клиентов под единый бренд», – прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования сети – вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

«ВТБ демонстрирует сильные позиции на финансовом рынке Хабаровского края. Объединение возможностей ВТБ и «Открытия» позволит сохранить и приумножить финансовое благополучие наших клиентов. Корпоративные клиенты и предприниматели банка «Открытие» уже начали переход в ВТБ. Объединение розничной клиентской базы банков стартует в четвертом квартале текущего года и продлится весь 2024 год. При этом клиенты банка «Открытие» уже сегодня могут выбирать продукты и сервисы ВТБ», – прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Хабаровском крае– вице-президент ВТБ Евгений Орлов.

ВТБ запустил новую цифровую платформу для клиентов среднего и малого бизнеса. Часть клиентов как «Открытия», так и ВТБ уже начала работать на платформе, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года. Бизнес Платформа ВТБ доступна и новым пользователям после открытия счета в ВТБ.

Евгений Орлов окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит», получил квалификацию Master of Business Administration в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Работает в ВТБ с 1995 года, где прошел путь от клиентского менеджера до управляющего филиалом, который возглавил в 2007 году. Назначен вице-президентом ВТБ в 2016 году, дважды награжден знаком «Отличник ВТБ», имеет благодарность Президента- Председателя Правления банка.

По итогам первого полугодия кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае составил 154,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств достиг 110,3 млрд рублей. Сеть ВТБ в регионе – это 20 отделений, обслуживающих более 12 тыс.корпоративных и 230 тыс. частных клиентов.

У «Открытия» в Хабаровском крае пять офисов. В банке обслуживается 38,5 тыс. частных клиентов и предпринимателей. Кредитный портфель на 1 июля – 19,6 млрд рублей, портфель привлеченных средств– 26,9 млрд рублей.