В результате прохождения циклона и выпадением обильных осадков на дорогах края отмечает сложная обстановка, образование снежного наката, гололедных явлений, заносов. Для оказания помощи водителям на 4-х участках дорог по направлениям Хабаровск — Владивосток и Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Селихино — Николаевск-на-Амуре, а также в краевом центре организовано дежурство мобильных групп спасателей на полноприводном транспорте. Они также оснащены аварийно-спасательным инструментом, иным оборудованием. При патрулировании группы также ведут мониторинг дорожно-транспортной обстановки. Организовано тесное взаимодействие с дежурными службами Госавтоинспекции.

Так за минувшую ночь спасатели пришли на выручку одному водителю машины, который оказался в беде на 19 километре автодороги А-370. Грузовой автомобиль, перевозивший трактор, попал в снежный занос на повороте и оказался в кювете. Для оказания ему помощи была направлена мобильная группа спасателей поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в автомобиле повышенной проходимости КАМАЗ. Более двух часов потребовалось сотрудникам МЧС, чтобы в условиях непогоды вытащить грузовик с трактором из снежного капкана.

По состоянию утро 7 ноября в связи со сложными погодными условиями в целях безопасности введены ограничения для движения большегрузных автомобилей и междугородних автобусов на участках дорог Хабаровск — Бикин на федеральной автодороге «Уссури», на ФАД Р-297 Хабаровск-Биробиджан и на ФАД А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Также временно приостановлена работа паромной переправы Ванино-Холмск.

Также отмечаются локальные нарушения электроснабжения в населенных пунктах в 3 районах края – Нанайском, Бикинском и районе им. Лазо. Бригады электросетей ведут оперативную работу по их устранению.

«В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организовано круглосуточное взаимодействие с ЕДДС муниципальных районов, диспетчерскими службами разных ведомств и служб, — отметил помощник начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия. – Циклон продолжит оказывать своё воздействие ещё в течение дня и 8 ноября покинет территорию региона. Поэтому жителям и гостям края следует соблюдать меры безопасности. По возможности не выезжать за пределы населенных пунктов, не пользовать личным транспортом».

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.

Пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть в зоне регулируемых перекрестков и пешеходных переходов с соблюдением правил дорожного движения. При переходе дороги необходимо убедиться в своей безопасности.

Водителям следует быть предельно внимательными на дороге, обязательно соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Подготовьте транспортные средства к эксплуатации в сложных погодных условиях. Обязательно с собой необходимо иметь заряженный телефон, теплые вещи, запас воды и продуктов, буксировочный трос, шанцевый инструмент. Поменять резину согласно сезону. По возможности воздержитесь от поездок за пределы населенных пунктов.

Туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.

Соблюдайте меры пожарной безопасности. Не перегружайте электросеть, следите за электрическими приборами, отопительным оборудованием. Заранее уберите незакрепленные вещи с балконов и лоджий.

Не передвигайтесь вблизи и не ставьте автомобили рядом с широкоформатными и слабо закрепленными конструкциями, деревьями. Есть угроза их падения и повреждения в результате обильного снега и порывов ветра.

Не оставляйте без присмотра детей!

В случае происшествия незамедлительно обращайтесь по телефонам «101» или «112»!