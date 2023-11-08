В Хабаровском крае направление средств соцконтракта на открытие собственного бизнеса является популярным и востребованным. Малообеспеченные граждане и безработные могут заключить с государством договор и получить финансовую поддержку, которая поможет реализовать свои идеи.

Механизм оказания помощи малообеспеченным гражданам на основании социального контракта с каждым годом совершенствуется и становится эффективным. В отличие от пособий, этот вид помощи помогает семье полностью выйти из трудной жизненной ситуации. Государство выдает таким людям субсидию, а они, в свою очередь, направляют ее на реализацию дела. К примеру, получатели открывают небольшой бизнес, ведут личные подсобные хозяйства, находят работу.

— Как отметил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в 2022 году Президент России Владимир Путин: «Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов». В Хабаровском крае такой вид помощи достаточно востребован. С начала 2023 года мерой господдержки воспользовались уже 1735 жителей региона, в том числе на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности – более 660 человек. Выплачено 290 млн рублей, — сообщили в министерстве социальной защиты края.

В числе тех, кто открыл свой бизнес благодаря средствам соцконтракта — хабаровчанин Сегрей Зуев. Воспользоваться данным механизмом он решил летом 2023 года. Составил бизнес-план. В этом Сергею помогли специалисты центра «Мой бизнес». А потом обратился в центр соцподдержки населения по Хабаровску для заключения соцконтракта. Заключение договора на оказание господдержки не заняло много времени.

– Я автомобилист, и знаю, как важно поддерживать чистоту автомобиля. У меня возникла идея открыть свой бизнес – полимерную мойку машин. Это новый способ мойки, без воды. Автомобиль моется при помощи полимерного средства «Сухомой», в состав которого входят: воски, масла и поверхностно активные вещества. При нанесении на загрязненную поверхность автомобиля, все песчинки обволакиваются, запечатываются в полимерные капсулы и удаляются при помощи специальной микрофибровой салфетки. Одновременно с этим между лакокрасочным покрытием кузова и загрязнением возникает защитный слой, что позволяет не царапать и не оставлять разводов на поверхности автомобиля. На полученные деньги купил миксер на 1000 литров, насос химостойкий антипенный, полимерные средства и все необходимые расходные материалы, – рассказал Сергей Зуев.

Делу Сергея всего несколько месяцев, но у него уже есть постоянные клиенты. Хабаровчанин поделился, что соцконтракт действительно дал возможность реализовывать себя, выйти на другой уровень заработка.

Напомним, социальный контракт можно заключить по четырем направлениям: на поиск работы, открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства и на преодоление трудной жизненной ситуации. Максимальная сумма поддержки – до 350 тыс. рублей единовременно.

Для его заключения можно обращаться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, в филиал МФЦ или через единый портал государственных и муниципальных услуг. В свою очередь центр оказания услуг «Мой бизнес» оказывает содействие в составлении бизнес-плана, проведении оценки самостоятельно разработанного гражданином бизнес-плана, консультационные услуги. Граждане приглашаются на обучающие тренинги, круглые столы, семинары.