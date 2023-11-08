Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, и дополнительному финансированию Правительства Российской Федерации с 2019 года в Хабаровском крае расселено 74,61 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, в благоустроенные квартиры переехали 4,21 тыс. человек.

– На сегодняшний день одной из приоритетных задач, поставленных главой государства, является развитие жилищного строительства, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и обеспечение семей доступным жильем. Процесс расселения в стране идет полным ходом, в том числе в Хабаровском крае. И поддержка Президента страны в виде финансовой помощи региону и губернатора края Михаила Дегтярева, который неоднократно подчеркивал, что вопрос с расселением ветхого и аварийного жилищного фонда должен быть решен в регионе, дают такой положительный результат, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства края Анжелика Миронова.

В ведомстве напомнили, что аварийные дома расселяются тремя способами. Речь идет о покупке квартир на вторичном рынке с последующей их передачей гражданам, выплате собственникам аварийного жилья выкупной стоимости и строительстве нового жилья. Всего на эти цели на период с 2019 по 2025 годы выделено 5,74 млрд рублей, из них большую часть 77 % составляют средства Фонда развития территорий.

С 2019 по 2022 годы аварийные дома в крае расселяли путем выкупа квартир и покупки жилья на вторичном рынке. Таким образом в благоустроенные квартиры переехали 4,21 тыс. человек, расселено 74,61 кв. метров.

С прошлого года началось строительство домов для переселения из аварийного жилья. Уже сданы 5, еще возводятся 7 домов. Так, в 2022 году ключи от новых квартир получили 48 жителей села Селихино Комсомольского района. В этом году сданы 4 дома: по два в городе Бикин и поселке Токи Ванинского района. Квартиры получили 311 человек.

В настоящее время ведется строительство 5 многоквартирных домов в Хабаровске и одного в Комсомольске-на-Амуре. Работы планируется завершить до декабря 2023 года. Это позволит расселить более 14 тыс. кв. метров непригодной для проживания жилой площади. В новые дома заедут 1025 человек. Также завершается строительство дома в селе Пивань Комсомольского района – там планируется переселить из аварийного фонда площадью 859,8 кв. метров 61 человека.

Добавим также, что благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, полученному благодаря усилиям губернатора края Михаила Дегтярева, в Хабаровске в 2021-2022 годах по проспекту 60-летия Октября расселено 359 граждан из 148 жилых помещений общей площадью 7 253,96 кв. метров.

– Я родился в этом доме и прожил здесь все свои 40 лет, вот и пятилетняя дочь Соня здесь родилась. Есть только ностальгия, сожаления нет совсем. Здесь условия непригодные для жилья и для детей. А получили мы квартиру на пятой площадке. Мне это удобно, я уже много лет работаю на ООО «МЖК». Понравилось, что квартиру сначала показали, я дал согласие, а потом уже с нами подписали все документы. Грех жаловаться, новая квартира с ремонтом и с удобствами, – поделился бывший житель одного из бараков Александр Ванаков.