Мэр Хабаровска провел оперативное совещание по уборке города от снега с участием руководителей управляющих компаний и муниципальных дорожных предприятий.

«Выпало 33 мм осадков вместо 24 прогнозируемых. Но к этому всегда нужно быть готовыми – мы живём на Дальнем Востоке, в условиях резко континентального климата – когда вечером может быть нормальная погода, а утром ты по пояс в снегу. Вчера от людей поступила масса жалоб, касающихся дворов, особенно очистки тротуаров. Я обращаю на это внимание директоров управляющих компаний. Прошу задействовать весь персонал на уборке. У нас в городе 200 управляющих компаний. Если даже от каждой компании выйдет директор с заместителем – это уже 400 человек», — сказал глава города.

Он поручил первому заместителю по городскому хозяйству Вадиму Варады держать вопрос очистки от снега дворов на особом контроле.

Ситуацию с очисткой городских магистралей прокомментировал заместитель мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

«Сейчас работа ведется в круглосуточном режиме. На данный момент в приоритете – направления, по которым движется общественный транспорт, пересечения, магистральные улицы, подъемы. Сегодня примемся за бульвары, Южный микрорайон, посёлок Горького, Берёзовку, улицу Даниловского. Мы в контакте с перевозчиками, стараемся оперативно реагировать на все вопросы, связанные с затруднением работы общественного транспорта. Пескосоляная смесь и реагент заготовлены с запасом», — сообщил он.

В ближайшие дни ожидается новый циклон, и к нему нужно готовиться заранее, подчеркнул Сергей Кравчук.

«С осадками боремся 24 часа в сутки с использованием техники как муниципальных предприятий, так и привлечённой. Специализированные машины есть у «Водоканала», «Тепловых сетей», «Горэлектросети». Они не должны простаивать, и по первому требованию предоставляться для ликвидации последствий снегопада. Очень важно организовать работу во взаимодействии с ГИБДД: заранее оповещать автолюбителей, перекрывать участки улиц и очищать их. Это особо касается бульваров – там снег сгребать некуда, его нужно только вывозить», — отметил мэр Хабаровска.

Сергей Кравчук также поручил в ближайшие дни привлечь работников мэрии и районных администраций к уборке от снега улиц и тротуаров – как в центральной части города, так и на окраинах.