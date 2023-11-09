В Хабаровске после мощного снежного циклона специалисты главного управления регионального госконтроля проверяют качество уборки дворов от снега. На «горячую линию» ведомства поступает множество жалоб от хабаровчан.

– По поручению губернатора Михаила Дегтярева усиливаем контроль за уборкой последствий снежного циклона: проводим внеплановые рейды по дворам. Инспекторы госжилнадзора одновременно осматривают дворы во всех районах города, чтобы зафиксировать нарушения и принять меры. После циклона в 80 % случаев дворы не очищены от снега, подходы к подъездам и пешеходные дорожки не обработаны песко-соленой смесью. Это, конечно, не должно быть нормой. Будем принимать меры к управляющим компаниям, – прокомментировал заместитель начальника управления государственного жилищного надзора – начальник хабаровского отдела государственного жилищного надзора Сергей Бакаевский.

Так, накануне специалисты госжилнадзора проверили дворы по ул. Льва Толстого, д. 40 и Уссурийский бульвар, д. 58. По обоим адресам ни дворы, ни пешеходные тропинки не были очищены от снега. После вмешательства жилинспекции коммунальщики обязались закончить все работы в ближайшее время. Им предстоит очистить отмостки, тротуары и дворовые проезды.

– С начала снежного циклона к нам поступило свыше 50 обращений от жильцов с жалобами на уборку снега. Несмотря на мораторий проверок наши сотрудники имеют право проводить инспекционные визиты и привлекать к административной ответственности за грубые нарушения, что грозит штрафом до 250 тысяч рублей. Такая схема работы позволяет управлять ситуацией в сфере обслуживания жилья, – добавил Сергей Бакаевский.

Всего проверяющие проинспектировали свыше 400 дворов в Хабаровске. Предостережения получили более 20 управляющих компаний.

Напомним, управляющая организация после снегопада обязана в течение 6 часов убрать все его последствия. Если этого не сделано, то необходимо сначала обратиться в свою управляющую компанию. В случае отсутствия реакции следует подать жалобу в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Сделать это можно как в письменном заявлении, так и устно, а также по телефону «горячей линии» 8 (4212) 40-23-40. Оставить сигнал можно и через платформу ГИС ЖКХ.