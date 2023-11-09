В Хабаровском крае завершился сезон речной пассажирской навигации. Последние рейсы были выполнены 29 октября. Всего в регионе внутренним водным транспортом в 2023 году перевезено 182 тысячи пассажиров, что превышает уровень прошлого года на 3%. В том числе перевезено 58 тысяч пассажиров по 6 краевым маршрутам, которые организованы за счет средств краевого бюджета.

Как рассказали в региональном минтрансе, в навигацию 2023 года речные пассажирские перевозки водным транспортом в Хабаровском крае осуществлялись по 11 направлениям. Данные маршруты полностью обеспечивают потребность жителей края в перевозках, в том числе закрывается потребность транспортной доступности отдалённых населённых пунктов, не имеющих иного сообщения кроме речного. Также ежегодно прогулочные рейсы по Амуру перевозят десятки тысяч жителей края и гостей регионального центра.

До следующей навигации суда отправляются на техническое обслуживание и будут дожидаться рейсов на зимней стоянке в акватории затона ремонтно-эксплуатационной базы флота в Хабаровске.

Также в текущем году после трехлетнего перерыва и снятия ковидных ограничений возобновлена работа пассажирского речного сообщения с КНР по международным маршрутам «Покровка-Жаохэ» и «Хабаровск-Фуюань». С 10 июня этого года по данным маршрутам было перевезено 32 тысячи пассажиров.

Помимо пассажирских перевозок развивается экономическое сотрудничество и обмен товарами между Россией и Китаем. На территории Хабаровского края работает большое количество предприятий, производящих пищевую продукцию, экспортируемую в КНР. В этой связи краевое правительство поддерживает выход местных предприятий на площадку электронных торгов уезда Жаохэ и прорабатывает вопрос расширения номенклатуры грузов, проходящих через пункты пропуска, – добавили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Добавим, что в этом году правительством края совместно с предприятиями речного транспорта начались работы по обновлению пассажирских судов. В этих целях было организовано посещение судостроительных заводов в нескольких регионах России. В ходе визитов рассмотрены новые типы судов, а также предложения и варианты их строительства. Также по вопросам возможного обновления флота в крае, региональное правительство активно взаимодействует с «Объединённой судостроительной корпорацией» – крупнейшим судостроительным холдингом страны, в который входит Хабаровский и Комсомольский судостроительные заводы.