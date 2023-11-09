В Хабаровске продолжают бороться со снежными завалами и накатами на дорогах.

«Днём и ночью городские трассы сейчас очищают муниципальные предприятия. На особом контроле улицы, по которым ходит общественный транспорт. Также была поставлена задача сотрудникам администрации заняться уборкой тротуаров. Сегодня мужской коллектив мэрии вновь выйдет на уборку снега. Помогают справиться с последствиями циклона студенты, а также сотрудники организаций и предприятий города. Дворы очищают представители управляющих компаний. Благодарю всех кто помогает городу в сложную минуту», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В минувшую ночь МУП «Южное» занималось уборкой улиц и посыпкой дорог противогололёдными средствами в Центральном и Индустриальном районах Хабаровска.

Рабочие очищали улицы Льва Толстого, Шеронова, Московскую, Гайдара, Дикопольцева, Гоголя, Кавказскую, Павловича, Союзную, Сеченова, Синельникова, переулки Облачный, Батарейный, Амурский и Уссурийский бульвары.

Колонной уборочная техника также прошлась по улицам Краснореченской, Волочаевской (от Индустриальной до Горниста), Прогрессивной ( от Павла Морозова до Ворошилова), Суворова ( от Павла Морозова до Проспекта 60-летия Октября), Проспект 60-летия Октября (от границ района до АЗС Роснефть).

Всего на эти трассы было высыпано 164 тонны пескосоляной смеси.

МБУ «Север» в свою очередь проводило работы в Кировском и Краснофлотском районах. Основной упор был сделан на трассы, по которым ходит общественный транспорт. Предприятие при очистке улиц израсходовало 230 тонн пескосоляной смеси.

МБУ «Восток» расчищало снежные завалы в ЖД районе. Были убраны улицы Промышленная, Восточное шоссе, Ленинградская, Проспект 60-летия Октября, развязка на Юбилейной, ДОС, часть Амурского бульвара. Спецмашины посыпали на дороги 179 тонн пескосоляной смеси.

Работа продолжится и днём.

МУП «Южное» будет убирать автобусные остановки на улицах Карла Маркса, Муравьёва-Амурского, Шевченко, Тургенева, Ленина, Фрунзе, Ленинградской, Лейтенанта Орлова, в переулках Дьяченко, Арсеньева, а также в районе Комсомольской площади, площади Славы, площади Блюхера, городских прудов, Уссурийского бульвара.

Кроме того сотрудники предприятия почистят переходы на Большой и Павленко.

Также МУП «Южное» будет очищать автобусные площадки на улицах Пионерская, Запарина, Калинина, Шевчука, Павла Морозова, проезд 1227, Артемовская, в переулке Краснореченский, на улицах микрорайонов Пятая площадка, Красная речка.

Наведут порядок и на улицах Волочаевская, Краснореченская, Лейтенанта Орлова, Слободская, Шеронова, Проспект 60-летия Октября, в Первом и в Южном микрорайонах.

Проведут очистку автобусных карманов и пешеходных переходов на улице Краснореченской (от остановки «Судоверфь» в сторону Ленина) и Павла Морозова (от Флегонтова в сторону Запарина и обратно).

МБУ «Север» днём займётся уборкой остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, парков, скверов в Кировском и Краснофлотском районах.

МБУ «Восток» будет работать на улицах Карла Маркса(от Синельникова до Матвеевского шоссе), в районе развязки на Карла Маркса, Воронежской (от Серышева до автодороги «Восток»), Проспект 60-летия Октября (от Карла Маркса до Машинистов), Совхозной, Большой, Шелеста, Демьяна Бедного, Краснодарской, Целинной, Аэродромной, Гагарина, Донской, Ленинградской (от Карла Маркса до Серышева), Краснодарской, на Матвеевском, Восточном, Чернореченском шоссе. Также будут очищены скверы, находящиеся в Железнодорожном районе и привокзальная площадь.