По информации Дальневосточного УГМС, южный циклон и его фронтальные разделы 10 ноября принесут непогоду на большую территорию Хабаровского края. Синоптики прогнозируют осадки различной интенсивности в виде снега и мокрого снега. Кроме того, местами в крае возможна метель и налипание мокрого снега. При этом ветер может достигать порывами до 15-20 м/с. На дорогах возможно формирование гололёдных явлений и снежного наката.
Ситуация с прохождением циклона находится на контроле в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Специалисты отдела мониторинга и прогнозирования на основе анализа данных предупреждают о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ.Погодные условия могут привести к отключению источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов. Кроме того, при порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта.При ухудшении погоды может быть приостановлено движение паромов на паромной переправе сообщением «Ванино-Холмск». Вероятны происшествия, обусловленные неконтролируемым выходом населения в природную среду: лес, речную и морскую акваторию.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Эта запись была опубликована 09.11.2023в 14:50. В рубриках: Происшествия.
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