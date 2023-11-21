Инвестиционный нетворкинг в Хабаровске для инвесторов и начинающих предпринимателей состоялся в минувшие выходные. О том, кто принял участие и с какими идеями выступили предприниматели, рассказали в краевом Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций.

ИнвестФест.ДВ собрал на своей площадке 50 участников из Хабаровского края и Амурской области. Предприниматели встретились в неформальной обстановке на площадке «КОММУНА», чтобы поделиться опытом реализации своих бизнес-проектов, рассказать, как развивать бизнес с привлечением финансов от инвесторов и как обезопасить себя от сделок «в ноль».

Фестиваль объединил не только действующих предпринимателей, но и тех, кто только начинает развивать свой бизнес. Основной целью мероприятие стало знакомство бизнеса между собой для совместной реализации проектов на территории Хабаровского края и поиска соинвесторов для перспективных идей от начинающих бизнесменов. Одним из ключевых спикеров выступило АПИРИ.

— Встречи в формате «нетворкинга» — это эффективный инструмент для знакомства с бизнесом, для презентации возможностей АПИРИ, как места где предпринимателю всегда помогут в решении вопросов, связанных с получением земельного участка, получения государственных мер поддержки или с вопросами подключения к коммунальной и инженерной инфраструктуре, — отметил Владимир Комков директор АНО «АПИРИ ХК».

Предпринимателям презентовали перспективные направления для инвестирования и свободные инвестиционные ниши.

Среди инвесторов, принявших участие в мероприятии, такие проекты как развитие туристического комплекса «Сысоевская слобода». На территории комплекса действует два модуля для круглогодичного проживания с зоной барбекю, в дальнейшем инвестор планирует реализовать на площадке проекта SPA-центр.

Также одним из приглашенных спикеров среди инвесторов выступил молодой инноватор со стартапом «Shapy». Проект Андрея Мишина, онлайн-векторный графический редактор для создания UI-дизайна Shapy. Сейчас Андрей работает над проектом и ведет переговоры с инвесторами. Интересным способом продвижения проекта инноватора стало участие в реалити-шоу об IT-предпринимательстве, которое скоро выходит на телеканале «Пятница!».

Все предложения бизнеса по взаимодействию с АПИРИ взяты на контроль, в дальнейшем неформальные встречи с бизнесом края планируется проводить на площадке агентства.

Получить помощь при реализации проекта предприниматели всегда могут в АНО «АПИРИ ХК»: телефон 8-800-700-19-27, электронная почта agency@invest-khv.ru.