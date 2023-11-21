Сегодня техника зашла на улицу Владивостокскую. На уборку проезжей части направили грейдер и погрузчик.

«Ездить было очень сложно, потому что тут была снежная колея, снежная каша. Дорогу чистили несколько раз, я сам видел, но не под ноль – не до асфальта. То, что сейчас делают, это, конечно, лучше», – поделился Константин Владимиров, житель дома 35 по улице Владивостокской.

«Сейчас основные магистрали почищены, поэтому мы перешли на периферийные улицы. Работаем 24 на 7, по поручению мэра Хабаровска усилили режим. Поскольку у нас на прошлой неделе был снег с дождём, техника МДК выходила по 5 единиц в день. Сейчас готовимся к очередному снегопаду, который будет в четверг», – рассказал начальник участка МБУ «Восток» Андрей Сироткин.

По его информации, на этой улице отсутствуют запрещающие и ограничивающие парковку транспортных средств знаки. Ночью на ней паркуют авто жильцы домов, днём места занимают сотрудники близстоящих организаций. Поэтому существуют проблемы с уборкой этой трассы.

«Припаркованные машины существенно осложняют процесс, из-за них на нескольких участках автомобильной дороги мы не можем выполнить работы по уборке проезжей части от образованной из-за осадков наледи. Иногда технике приходится лавировать между машинами, на что уходит довольно много времени», – отметил начальник участка.

Глыбы снега вдоль дороги впоследствии будут вывезены. В ближайшие дни специалисты приступят к уборке переулка Чернореченского и улицы Свердлова.

«Убедительная просьба к уважаемым автолюбителям: пожалуйста, не оставляйте машины вдоль проезжей части во время механизированной очистки дорог от снежного наката и наледи», – обращаются к гражданам специалисты службы МБУ «Восток».