Чтобы её перевезти, потребуется 170 железнодорожных цистерн, или 600 бензовозов.

Об этом узнали участники церемонии награждения лауреатов ежегодного конкурса «Премия здоровья». Торжество прошло в Городском дворце культуры. Представители мэрии поощрили организации, которые продвигают здоровый образ жизни, а также самых активных участников донорского движения.

Городской конкурс проводится с 2013 года. В этом году из 39 участников 12 стали лауреатами.

«Я рад возможности сказать спасибо организациям – активным участникам мероприятий по продвижению здорового образа жизни в нашем городе. В этом году городской конкурс «Премия здоровья» отметил 10-летний юбилей, за это время в нём приняли участие почти 500 организаций. Это муниципальные, краевые, федеральные, общественные, коммерческие организации города Хабаровска. Впервые в этом году одна из номинаций конкурса посвящена безвозмездному донорству крови и ее компонентов, что сегодня очень актуально. Жители Хабаровска сдали 80 % от всего объема собранной в крае крови. За 2023 год это составило 12 тонн. Чтобы её перевезти, потребуется 170 железнодорожных цистерн или 600 бензовозов. Хабаровск гордится своими жителями. Ваша работа своевременна и необходима Вовлечение населения в здоровый образ жизни — это путь к повышению качества и увеличению продолжительности жизни», — отметил во время церемонии победителей и лауреатов конкурса и.о. мэра Хабаровска Игорь Михайловский.

Состязание проводилось по трём номинациям. В категории «Лучшее мероприятие/программа по сохранению традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи» были представлены творческие семейные встречи, конкурсные и познавательно-игровые программы, спартакиады, разнообразные фестивали семейного творчества, конкурсы детских творческих работ. Победителем в этой номинации признан детский сад № 196. Учреждением разработана уникальная двухлетняя программа для дошкольников. Программа направлена на решение задач физического воспитания, формирование культуры здоровья, патриотическое воспитание, формирование позитивного мироощущения. Девиз программы «В здоровом теле – здоровый дух».

В категории «Лучшее мероприятие/программа по формированию здорового образа жизни среди населения» лидером стало Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска «Горсвет». В МУПе успешно реализуется корпоративная программа «Здоровье на рабочем месте», направленная на улучшение состояния здоровья работников, увеличение числа сотрудников, ведущих здоровый образ жизни. В мероприятия программы вовлечены более 90% работников предприятия.

Впервые в этом году одна из номинаций конкурса посвящена безвозмездному донорству крови и ее компонентов — «Лучшее мероприятие/программа по популяризации добровольного донорства крови и ее компонентов среди населения». Диплома за 1 место в номинации «Лучшее мероприятие/программа по популяризации добровольного донорства крови и ее компонентов среди населения» был удостоен филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» — Дальневосточная железная дорога. На предприятиях ДВЖД, расположенных в Хабаровске, работает более 1000 доноров крови. Из них 370 являются активными донорами, нагрудный знак «Почетный донор России» имеют 27 человек, 32 работника включены в федеральный регистр доноров костного мозга.