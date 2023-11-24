В ходе своей рабочей поездки в Москву губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил на VI Международной научно-практической конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе». В этом году ключевой темой стали вызовы для экономик стран и регионов.

На площадке пленарного заседания «Вызовы и новые возможности для региональных экономик: санкции, СВО, поворот на Восток. Опыт регионов-лидеров», развернувшейся в Одинцовском филиале Московского государственного института международных отношений МИД России, Михаил Дегтярев рассказал студентам, присутствовавшим в зале, об успешном опыте перестройки экономики региона.

Модератором сессии стал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

— Регион большой, его площадь почти 790 тысяч кв. километров и сопоставима с размером Турции. Однако живет всего 1,3 млн человек. Низкая плотность населения – для нас серьезный вызов. Ощущается высокая потребность в трудовых ресурсах на крупнейших проектах, которые реализуются в крае. По ВРП: в этом году выйдем за пределы 1,25 трлн рублей, а к 2026 году удвоим показатели, как я и обещал нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину в 2021-м, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Среди передовиков – предприятия горнорудной промышленности. Мы входим в первую пятерку субъектов страны по добыче драгоценных металлов, лидеры ДФО в производстве лесоматериалов.

Развивается машиностроение, наращиваются объемы судо- и авиастроения. Губернатор обратил внимание молодых людей на тот факт, что именно в Хабаровском крае, на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре выпускается боевая авиация – самолеты Су-35С и Су-57, а также импортозамещенный Суперджет-100.

Более того, Хабаровский край – крупнейший транспортно-логистический узел Дальнего Востока. У нас проходят БАМ и Транссиб, действуют девять пунктов пропуска через госграницу. Общая протяженность автомобильных дорог составляет почти 11 тыс. км.

На территории реализуется сразу несколько масштабных проектов: строительство частной Тихоокеанской железной дороги, модернизация Восточного полигона ОАО «РЖД». В морских портах – шесть инвестпроектов по развитию ориентированных на экспорт мощностей.

Также глава субъекта подробно остановился на поддержке спецоперации, участников СВО и их семей и помощи подшефной территории – Города воинской славы Дебальцево ДНР.

Далее Михаил Дегтярев и участники сессии поговорили на заявленную тему конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе». Что нужно, чтобы инвестор приходил и оставался?

— Основа – это доверие: между властью, предпринимателем и обществом. То есть текущая политическая обстановка в регионе, доверие к власти, к нашему Президенту и губернатору, прямо влияют на развитие экономики, инвестиции и производство, — уверен глава Хабаровского края.

Для того чтобы сохранять имеющееся доверие на высоком уровне, очень важно увеличивать скорость принятия решений. Именно для этого в крае принята и реализовывается единая стратегия его развития до 2030 года.

Еще один вопрос, оказывающий прямое влияние на изменения, — это производительность труда и кадры. Наш субъект участвует в нацпроекте «Производительность труда» и входит в число его лидеров.

— Все регионы борются за трудовые ресурсы, за молодежь. Мы все хотим, чтобы производительность труда на предприятиях повышалась. Но нужно всегда начинать с себя, — отметил глава дальневосточного субъекта.

Поэтому производительность труда госаппарата – в фокусе особого внимания краевых властей.

Также для успешности трансформации необходимо активное вовлечение в этот процесс органов местного самоуправления. Сегодня в Хабаровском крае управленцы на местах активно включаются в работу по развитию региона, его инвестиционную деятельность и несут прямую ответственность за принимаемые решения.

В завершении встречи Михаил Дегтярев пригласил всех желающих жить и работать в нашем перспективном регионе, где каждый найдет возможности для развития личного потенциала.

— Работы – интересной, высокооплачиваемой – полно! Приезжайте, милости просим! – подытожил губернатор Хабаровского края.