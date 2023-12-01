Резиденты преференциальных режимов Хабаровского края наращивают производство строительных материалов, обеспечивая стройки региона. На сегодняшний день в числе предприятий, зарегистрированных на Территории опережающего развития «Хабаровск» и зоны Свободный порт Владивосток, насчитывается 13 инвестпроектов по выпуску строительной керамики, бетона, металлоконструкций, брусчатки, труб и теплоизоляционных материалов. Общий объем инвестиций у компаний составляет более 5,9 млрд руб.

Префрежимы, запущенные в стране по инициативе Президента Владимира Путина, позволяют предприятиям пользоваться льготами и преференциями. Подобная поддержка стала возможной с 2015 года. Она призвана обеспечить приток инвестиций как на Дальний Восток, так и в страну в целом. В 2023 году в России наблюдается рост инвестиций. В конце сентября на расширенном заседании президиума Госсовета Президент указал, что такую положительную динамику нужно обязательно поддержать. Для этого, как отметил он, все инструменты, направленные на поддержку инвестиций, должны работать эффективно.

— Мы понимаем, что темпы развития строительной отрасли растут на всей территории Дальнего Востока, в том числе и в Хабаровском крае. Поэтому те проекты, которые сегодня реализуются, должны быть поддержаны в первую очередь и строительными материалами. За прошедший период мы подходим к первой сотне проектов, которые зарегистрированы в качестве резидентов ТОР «Хабаровск». Все эти компании имеют право на получение не только налоговых и административных льгот, но и инфраструктурную поддержку. Правительство Хабаровского края совместно с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорацией развития Дальнего Востока продолжает наращивать эту работу: будем обустраивать инфраструктурой такие площадки не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, — рассказала первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края Валентина Филоненко.

К примеру, одна из таких компаний развивает в режиме ТОР производство бетонных изделий. Предприятие НГБ-Блок в начале этого года запустила завод по производству блоков из ячеистого бетона. После проведения пусконаладочных работ предприятие вышло на плановую мощность: за текущий год произвело уже около трех тысяч кубов продукции. Стройматериалы пока идут на собственные объекты строительства компании — многоэтажные жилые дома в Хабаровске.

— В планах у нас расширение производства, поэтому сейчас ведем работы по строительству дополнительного помещения. На следующий год хотим увеличить объем производства готовой продукции практически в 2 раза — от 5 до 6 тысяч кубов и выйти на рынок города Хабаровска. Резидентство ТОР нам дает свои преимущества: например, низкую стоимость электроэнергии, что особенно ощутимо в зимний период, а также льготу на налогообложение по зарплатам сотрудников, — рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Никоноров.

Напомним, сейчас в Хабаровском крае на территориях ТОР и СПВ всего зарегистрировано 124 резидента. Из них 56 инвестпроектов уже вступили в операционную стадию. Общий объем заявленных инвестиций в рамках префрежимов края составляет 477,6 млрд рублей.