В декабре состоится гастрольный тур Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна на Дальний Восток. Гастроли организованы компанией РОСКОНЦЕРТ, в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России. В Хабаровске коллектив выступит 25 декабря в 19:00 и покажет одну из жемчужин своего репертуара – криминально-музыкальную комедию «Игроки» по одноименной пьесе Николая Гоголя.

– В Хабаровском крае продолжаются гастроли известных театров России, а теперь к нам впервые приедут и талантливые артисты из Донецка. Это колоссальный профессиональный опыт и для деятелей культуры из новых регионов страны, и новые впечатления для наших зрителей, которые с удовольствием посещают наши театры, – отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.

Режиссер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий имеет большой опыт работы с классикой. Остро чувствуя пульс времени, он мастерски находит в ней современные интонации, отчего спектакли всегда пользуются успехом у зрителей всех возрастов. В партнерстве с художником-постановщиком, заслуженным работником культуры ДНР Русланом Фадиенко и хормейстером-постановщиком, заслуженным деятелем искусств Украины Татьяной Пащук они всегда создают яркие масштабные шоу.

Как рассказали организаторы, на протяжении нескольких лет постановочная группа мечтала показать спектакль за пределами Донецкой Народной Республики. Первым городом стал Курск в ноябре. В преддверии нового года артистам предстоит еще более дальняя поездка. И очаровательные карточные шулера встретятся со зрителями Хабаровского краевого музыкального театра.

Примечательно, что «Игроки» с каждым годом набирают популярность, удивительно вписываясь в современные контексты. С момента написания пьесы сюжет нисколько не потерял своей актуальности. В спектакле подчеркнуты размах русской души и стереотипы о характере русского человека. Одним из главных преимуществ стало музыкальное оформление. Живые голоса и оркестр наполняют постановку особенной энергетикой. Зрители охотно подхватывают популярные песни Гарика Сукачева, которые идеально дополняют классическое произведение и расставляют необходимые акценты.

– Так, иностранный гость, оказавшись в российской глубинке в поисках наживы, сам попадает в неприятную историю. Зачуяв недобрые намерения заезжего авантюриста, местные мастеровитые картежники тут же разыгрывают для него целый спектакль. И, обведя вокруг пальца, преподносят поучительный урок: с русскими тягаться, только зря время терять, – добавили организаторы спектакля.

Незадолго до планирования гастролей состав спектакля был существенно обновлен, что привнесло в постановку дополнительное обаяние. Некоторые артисты настолько точно попадают в свои образы, что буквально живут в предлагаемых им обстоятельствах. Большой по числу участников и габаритный по оформлению спектакль наполнен жизнеутверждающей силой и заразительным оптимизмом, и сможет завоевать сердца самой притязательной публики.

Отметим, что спектакль проходит в рамках программ «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана. С каждым годом они привлекают все больше участников и призваны воссоздать единую гастрольную систему страны. Благодаря этому зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов.