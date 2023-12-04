В настоящее время территория подготовлена и открыта в тестовом режиме для катания со своим спортивным инвентарем. Пространство получило название «Народная лыжня в парке Северном». Цель проекта – популяризация лыжного спорта среди всех категорий граждан города, а также воспитание спортсменов среди школьников и взрослого населения.

Задача по развитию спорта в шаговой доступности в парках, в том числе и лыжных трасс, поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на проходящем в Перми XI международном форуме «Россия – спортивная держава».

«Чтобы решить такую комплексную задачу, сделать спорт доступным, действительно народным – в самом широком и прямом смысле этого слова, нам нужно обеспечить дальнейшее динамичное развитие спортивной инфраструктуры, причём во всех регионах России», – подчеркнул Президент страны Владимир Путин.

Лыжная трасса подходит для конькового и классического хода, для профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта. Её протяжённость составляет 1700 метров, с перепадом высот до 20 м, максимальным уклоном 6 градусов. Старт и финиш трассы расположены ориентировочно в районе Храма преподобного Серафима Саровского.

Ежедневно все желающие могут кататься на лыжной трассе бесплатно, а также пользоваться пунктом обогрева и услугами проката лыжного инвентаря, который откроется в декабре.

Создание лыжебеговой трассы поддержано Хабаровской городской думой по инициативе представителей Общественного совета Краснофлотского района Хабаровска.

Проект реализуется по поручению мэра города Хабаровска управлением инвестиционного развития администрации при участии заслуженного тренера России, мастера спорта по лыжному марафону Леонида Мальцева.

Создание сопутствующей спортивной инфраструктуры осуществляется на принципах муниципально-частного партнёрства с привлечением средств частного инвестора.